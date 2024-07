Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 8 по 21 июля Институт систем информатики СО РАН при поддержке НГУ и Математического центра в Академгородке проводит 49-ю Летнюю школу юных программистов имени А. П. Ершова (ЛШЮП).

Летняя школа юных программистов основана в 1976 году академиком Андреем Петровичем Ершовым и проводится ежегодно ИСИ СО РАН. ЛШЮП дала начало информатике как учебной дисциплине в школах, сформировала круг специалистов, до сих пор являющихся лидерами в мировом сообществе программистов. Традиционно ЛШЮП проходит под руководством доктора физико-математических наук А. Г. Марчука.

Михаил Федорук, ректор НГУ, на торжественном открытии Школы отметил, что Андрей Петрович Ершов был замечательным человеком, которого знают не только у нас в стране, но и за рубежом, считают классиком программирования.

— Поэтому очень приятно и символично, что сейчас школа носит его имя.

Михаил Федорук поздравил всех с открытием школы и упомянул о том, что сейчас обновляется инфраструктура университета, ведется строительство кампуса мирового уровня НГУ, в том числе возводятся новые общежития. Поэтому у будущих поколений студентов будет возможность учиться в более комфортных условиях, а также заниматься проектной и исследовательской работой в современных лабораториях.

Сергей Гончаров, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой дискретной математики и информатики Механико-математического факультета НГУ, сравнил текущий, принципиально новый этап в развитии систем программирования с теми задачами, которые решали основатели Академгородка в период его основания:

— Эта школа и по математике, и по физике, и по программированию, что отражает определенное отношение создателей Сибирского отделения к образованию и обучению и соответствует тем задачам, которые стояли перед ними при развитии Академгородка. Основатели нашего научного центра были определенными революционерами в науке и работали по самым важным, перспективным направлениям. Андрей Петрович Ершов — уникальный специалист, который на волне создания вычислительной техники включился в разработку новых подходов, программ, языков. Чтобы создавать крупные программные проекты, нужно было развивать совершенно новое теоретическое программирование. Сейчас мы тоже переживаем некоторый революционный момент, связанный с появлением больших языковых моделей, чата GPT. От специалистов сейчас требуются универсальные знания – и математики, и гуманитарных наук, и языкознания, и программирования, и техники. Развитие систем искусственного интеллекта, его правильное использование — эту задачу уже предстоит решать вам — новому поколению ученых и разработчиков программных систем.

В этом году школа проходит в гибридном формате. Подготовительная часть школы будет в онлайн-формате. Планируются открытые онлайн-лекции и самостоятельная подготовка по материалам организаторов. Работа в мастерских будет проходить на базе НГУ в очном режиме. В рамках ЛШЮП будет работа в мастерских, мастер-классы от практикующих специалистов, а также лекции, квизы и соревнования.

— Отличительной особенностью Летней школы юных программистов является уникальная форма обучения. Занятия проходят в небольших группах-мастерских (4-7 человек) под руководством научных сотрудников, преподавателей НГУ, IT-специалистов, а также аспирантов и студентов. Рабочий день длится с 10 до 18 часов с перерывом на обед. В этом году планируется 10 мастерских по различным направлениям. Ученики осваивают новый для них язык программирования, работают над итоговым проектом, параллельно слушая лекции от экспертов в различных областях. Так, помимо лекций о программировании, например, от сотрудников Эксельсиор-Хуавея о системном программировании, в этом году школьники прослушают лекцию об «идеальном языке» от старейшего сотрудника отдела Программирования ВЦ СО АН (Ершовский отдел) к.ф.-м.н. Сергея Борисовича Покровского, лекцию д.б.н. Татьяны Колесниковой о проблемах в биологии, мастер-класс от компании ЦФТ не только о тестировании, но и о самоопределении с профессией и о построении обратной связи, о машинном обучении, лекцию о ТРИЗ д.ф.-м.н. Александра Гурьевича Марчука, лекцию о циклоидах к.ф.-м.н. Егора Андреевича Насибулова, лекцию о Солнце, его активности и влиянии на Землю профессора Лва Пустильника и другое , — рассказала доцент КДМиИ ММФ и СУНЦ НГУ Татьяна Тихонова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI