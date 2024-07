В Москве стартовал автопробег в честь 105-летия ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 июля 2024 года стартовал автопробег по маршруту Москва – Минеральные воды, посвящённый 105-летию Государственного университета управления.

ГУУ известен своей специализацией на проектной деятельности. Одно из направлений этой работы – реализация программы «Обучение служением». В её рамках проводятся научные экспедиции DreamTrip, направленные на развитие автотуризма в России. Частью этого проекта и стала экспедиция в честь 105-летия ГУУ.

Путешественники стартовали с территории университета на брендированном автомобиле «Волга». Маршрут пройдёт через такие города как Воронеж, Ростов-на-Дону и Ставрополь. С собой они взяли флаг Государственного университета управления и посетят наших почётных выпускников.

Прямо сейчас наши студенты остановились в Ставрополе. Об идее проведения автопробега и о ходе поездки рассказал студент 3 курса ИОМ Роман Мельников.

«Идея отправиться в дальнее путешествие на автомобиле пришла мне в голову во время участия в проекте DreamTrip, где мы с нашей командой занимались исследованием автотуристической отрасли в России. Так как я очень люблю отечественные ретро-автомобили, было принято решение ехать на моей ГАЗ-24, 1983 года. За помощью в организации экспедиции я обратился к руководству ГУУ, которое с удовольствием пошло навстречу. Большое спасибо проректору Павлу Павловскому, доценту кафедры управления транспортными комплексами Артёму Меренкову и заместителю начальника Управления молодёжной политики и воспитательной работы Роману Новенникову.

Основными целями экспедиции являются популяризация автомобильного туризма, патриотическое просвещение молодёжи, исследование дорожной инфраструктуры и реализация моей давней мечты.

Маршрут проходит по трассе М-4. Выезжали мы ночью, потому что ночью дороги менее загружены и не так жарко. Учитывая то, что в ретро-автомобилях не бывает кондиционеров, это было определяющим фактором. За ночь успели доехать до Воронежа, где днём погуляли по набережной и посетили местное адмиралтейство, на верфях которого Пётр I строил первый регулярный армейский флот России. В следующую ночь отправились в Ростов-на-Дону, по пути заехали в Каменск-Шахтинский, в парк «Патриот», где осмотрели много образцов военной техники. Ростов поразил нас своей многогранностью – в одном районе здесь могут соседствовать советские «панельки» и архитектура классицизма. Там мы посетили много достопримечательностей и ночью отправились в Ставрополь. Дорога туда оказалась очень красивой. На рассвете мы ехали и наслаждались видами. Сейчас мы находимся в Ставрополе, знакомимся с этим прекрасным городом».

Пожелаем ребятам счастливого пути дальше.

