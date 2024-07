Вклад в будущее: как накопить с программой долгосрочных сбережений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Многие хотя бы раз задумывались о том, что довольно сложно накопить деньги на будущее, а также стояли перед выбором, какой способ для этого подойдет. С 2024 года в России заработала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Этот инструмент позволяет обеспечить дополнительный доход в будущем, а также создать подушку безопасности на случай непредвиденных жизненных ситуаций. Программу реализуют негосударственные пенсионные фонды (НПФ), а государство предоставляет софинансирование взносов граждан и гарантирует сохранность накоплений. С января ею уже воспользовались около 700 тысяч человек.

Присоединиться к ПДС и выбрать удобную форму выплат

Для участия в программе необходимо заключить договор долгосрочных сбережений с одним из негосударственных пенсионных фондов — операторов программы долгосрочных сбережений и внести первоначальный взнос. Его минимальный размер может быть установлен НПФ, но, как правило, не превышает нескольких тысяч рублей.

Участники программы могут вносить деньги на свой счет в любое удобное время и в любом размере. Например, ежемесячно перечислять часть заработной платы или направлять на формирование сбережений дополнительные доходы.

В качестве взноса в программу можно перевести и средства пенсионных накоплений — это деньги, которые также будут приносить дополнительный инвестиционный доход. Но прежде необходимо уточнить, какой фонд управляет вашими средствами, и направить в его адрес заявление об их переводе в ПДС. Это может быть Социальный фонд России, в котором у гражданина есть личный пенсионный счет, либо НПФ, с которым он самостоятельно заключал контракт. Такие накопления есть у тех, кто осуществлял трудовую деятельность с 2002 по 2014 год.

Важно обратить внимание на то, в каком году фонд зафиксирует инвестиционный доход по пенсионным накоплениям. Как правило, это происходит раз в пять лет начиная с даты заключения договора. Это позволит не потерять полученные деньги, то есть перевести на ПДС как средства пенсионных накоплений, так и доход по ним.

Договор долгосрочных сбережений можно оформить на себя или на своих близких (дети или родители), а также на третьих лиц. Эта особенность расширяет возможности использования финансового инструмента. Например, после рождения ребенка родители оформляют договор в его пользу и постепенно откладывают свободные средства. К его совершеннолетию будет накоплена существенная сумма, достаточная для оплаты обучения, покупки автомобиля или недвижимости.

Можно самостоятельно выбрать наиболее удобную для себя форму выплаты накоплений:

— единовременная — вся сумма выплачивается одним платежом, но ее можно получить только через 15 лет с даты заключения договора;

— срочная — выплаты будут производиться ежемесячно со дня назначения в течение срока, определенного в договоре с НПФ;

— пожизненная — выплаты будут ежемесячными на протяжении всей жизни.

Если к дате окончания действия договора размер пожизненной выплаты составит менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера, денежные средства и накопленный доход будут перечислены участнику программы в полном объеме одним платежом.

Форму выплаты можно выбрать по окончании срока действия договора долгосрочных сбережений. Важно, что вложения в программу наследуются. Исключение составляет случай, когда выбирается пожизненная выплата.

Государство станет вашим соинвестором

Каждый участник программы долгосрочных сбережений может получать от государства до 36 тысяч рублей в год. Такое предложение действует в течение первых трех лет с момента заключения договора (в 2024-м запланировано продление срока софинансирования до 10 лет). Получить господдержку можно, если размер годового взноса превышает две тысячи рублей. Объем софинансирования зависит от среднемесячного уровня дохода вкладчика. Если он ниже 80 тысяч рублей, государство добавляет один рубль к каждому вложенному рублю. Если гражданин получает до 150 тысяч рублей в месяц, то один рубль будет добавлен к каждым двум рублям. Если доход вкладчика свыше 150 тысяч рублей в месяц, то размер софинансирования составит один рубль к четырем рублям.

Как работают деньги?

Взносы участников программы долгосрочных сбережений НПФ инвестирует в ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды, недвижимость и другие финансовые инструменты. При этом фонды обязаны вкладывать большую часть денежных средств в надежные активы с низким риском. За соблюдением этого требования тщательно следит Банк России. Если в результате инвестиционной деятельности на счете клиента образуется убыток, НПФ будет обязан восполнить его за счет средств страхового резерва.

Все деньги, переданные в управление негосударственным пенсионным фондам по договорам долгосрочных сбережений, и инвестиционный доход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем по банковским вкладам и накопительным счетам. Средства как пенсионных накоплений, так и внесенных на ПДС и государственного софинансирования застрахованы сверх указанного лимита без ограничения. Ежегодно можно получать налоговый вычет — возврат части ранее уплаченного НДФЛ на сумму взносов в программу долгосрочных сбережений. Эти средства можно дополнительно направить на формирование накоплений.

Когда можно получить свои накопления?

Право на получение вложенных средств и заработанных по ним процентов возникнет через 15 лет после подписания договора или после достижения 55 лет — для женщин и 60 лет — для мужчин. Так, если мужчина открыл счет ПДС в 54 года, то забрать деньги и весь доход он сможет через шесть лет. Однако в данном случае он в праве воспользоваться только срочным или пожизненным типом выплат. Получение всех вложений единоразово для него будет недоступно.

Кроме того, забрать вложенные денежные средства частично или в полном объеме досрочно и без потери накопленного дохода можно в особых жизненных ситуациях. К таким относятся необходимость оплаты дорогостоящего лечения или потеря кормильца.

Каждый участник программы может вернуть денежные средства и до истечения срока договора, но в таком случае он получит только выкупную сумму — выплату при расторжении соглашения, предусмотренная договором долгосрочных сбережений с выбранным НПФ. При этом важно помнить, что ее размер может быть меньше суммы взносов, уплаченных по ПДС. Кроме того, при досрочном расторжении договора долгосрочных сбережений и возврате вложенных средств гражданину необходимо будет вернуть сумму полученных налоговых вычетов.

На что обратить внимание при оформлении договора с НПФ?

Выбор оператора программы долгосрочных сбережений — важное решение, ведь именно он будет определять стратегию управления накоплениями. Перед оформлением договора целесообразно оценить предложения разных негосударственных пенсионных фондов и сравнить результаты их инвестиционной деятельности за предыдущие годы. Перечень организаций, в которых можно оформить договор долгосрочных сбережений, представлен на сайте Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Информацию о результатах их инвестиционной деятельности можно найти на сайте Банка России. Следует также обратить внимание на размер выкупной суммы, так как он определяет, какую часть вложений вы получите, если примете решение забрать деньги досрочно.

В отличие от банковских вкладов и накопительных счетов, ставка по договорам долгосрочных сбережений не фиксирована, а зависит от результатов инвестиционной деятельности фонда. Если участнику программы не понравится стратегия оператора, то он имеет право перевести накопления в другой НПФ. Сделать это без потери дохода можно через пять лет с момента оформления нового договора. Подробности о программе долгосрочных сбережений можно узнать здесь.

