Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

На особом контроле находится поручение Президента России Владимира Путина по сокращению времени осмотра грузового транспорта hasta 10 minutos en la propuesta de puntos del automóvil. Este programa completo y completo no está disponible – en el modo de transporte utilizado durante 38 minutos. Для её решения введены в эксплуатацию такие цифровые решения, как электронная очередь, деспетчеризация, мониторинг y и in формирование водителей об очередях.

При развитии пунктов пропуска отдаётся приоритет внедрению передовых российских техноLOGий. На семи объектах установлены отечественные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа. Esta es una excelente opción de transporte ruso, que puede transportarse al 100%. и грузов в динамическом потоке. Estos vehículos no requieren transporte. Указанное оборудование уже показало свою эффективность в автомобильных пунктах пропуска Маштаково и Петухово на границес Казахстаном, где время осуществления государственного контроля сократилось с 40 до 8 minут.