Вейкборд, кикбоксинг, фрисби и многое другое: 13 июля на ВДНХ пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта

На ВДНХ 13 июля пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта. В течение дня с 11:00 до 20:00 гости смогут посмотреть на соревнования по разным видам спорта и поучаствовать в них. Посетители увидят и поучаствуют в показательных шоу, мастер-классах, турнирах и соревнованиях по вейкборду, кикбоксингу, лякроссу, фрисби, капоэйре, кроссминтону, киле, петанку, лапте, inside flow йоге, оздоровительному цигуну, а также катанию на самокатах и роликах. Вход бесплатный.

Фестиваль проводится на ВДНХ уже в третий раз. В летнем сезоне 2022 года гости главной выставки страны смогли впервые познакомиться с многообразием неолимпийских видов спорта. Это стало хорошей традицией — теперь фестиваль проходит ежегодно.

Ролики и самокаты

С 12:00 до 13:00 на территории между павильонами № 22 и 23 можно поучаствовать в мастер-классе для детей по агрессивным роликам «Основы катания в скейт-парке». С 14:00 до 15:00 состоятся соревнования среди детей. С 15:30 до 16:45 пройдут квалификационные заезды среди взрослых, а с 17:00 до 17:30 — финал. С 17:15 до 17:50 планируется подведение итогов, свободное катание в скейт-парке для всех роллеров с профессионалами, а в 18:00 победителей ждет награждение.

С 11:30 здесь же начнется регистрация новичков для участия в соревнованиях по кикскутерингу (выполнению трюков на самокатах). В 13:00 стартуют состязания среди новичков в возрасте до 11 лет, в 14:00 — турнир для новичков старше 11 лет. В 15:00 планируется проведение мастер-класса, а в 15:40 — награждение победителей среди дебютантов в этом виде спорта. В 16:20 можно поучаствовать еще в одном мастер-классе, с 17:00 начнется регистрация любителей, а в 17:30 гостей ждет показательное выступление. В 18:30 пройдут соревнования среди любителей, в 19:30 — награждение лучших в этой категории.

Кила и лапта

С 11:00 на мини-футбольном поле около Мичуринского сада можно посетить открытую тренировку по киле. Это русская командная контактная игра с мячом. Ее цель — занести мяч в результативную зону («город») соперника, которая расположена за противоположным краем игрового поля. При этом нельзя позволить сопернику занести мяч в свой «город».

В 12:00 начнется детско-юношеский турнир по бесконтактной киле три на три. В 15:00 состоится еще одна открытая тренировка, а в 16:00 — взрослый турнир три на три.

С 11:00 до 13:00 и с 16:30 до 18:30 на универсальной спортивной площадке у павильона № 27 «Физкультура и спорт» пройдут открытые тренировки по лапте, а с 15:00 до 16:00 можно поучаствовать в мастер-классе по этой игре.

Кроссминтон, лякросс и фрисби

В 15:00 на открытой площадке перед строением № 574 можно поучаствовать в мастер классе и записаться на любительский мини-турнир (16+) по кроссминтону. Он сочетает в себе лучшее от бадминтона, сквоша и большого тенниса. Задача каждого игрока — попасть воланом в квадрат соперника. Турнир по кроссминтону начнется в 18:00. До этого в 17:00 юных гостей ждет мастер-класс, а в 19:00 пройдет еще одно занятие.

Посетители фестиваля также смогут познакомиться с лякроссом. Это контактная спортивная игра между двумя командами с использованием небольшого резинового мяча и клюшки с длинной рукояткой — стика. С 12:00 до 14:00 и с 16:30 до 18:30 на стадионе в парке «Останкино» гостей ждут мастер-классы по ведению мяча, пасам и броскам по воротам. С 14:00 до 15:00 пройдут разминка и открытая тренировка мужской и женской команд, а с 15:00 до 16:30 — их показательные игры.

Кроме того, гости фестиваля попробуют освоить фрисби — летающую тарелку, игровой снаряд из пластика диаметром 20–25 сантиметров с загнутыми краями. Наиболее популярная игра с его использованием — алтимат. С 12:00 до 18:00 на стадионе в парке «Останкино» состоятся мастер-классы и соревнования по броскам на точность и диск-гольфу. С 13:00 до 14:30 и с 16:00 до 17:30 можно поучаствовать в двух открытых тренировках по фрисби.

Капоэйра, го, оздоровительный цигун и inside flow йога

В 11:30 на площадке около павильона № 35 («Главтабак») посетителей ждет показательное выступление мастеров капоэйры. Это традиционное бразильское боевое искусство, сочетающее в себе боевые и акробатические элементы и сопровождаемое национальной музыкой. В 12:00, 14:00 и 15:40 пройдут мастер-классы по этому виду спорта, в 13:00 — капоэйра-шоу, а в 13:30 и 15:20 — мастер-классы по бразильским танцам.

Для гостей фестиваля состоится серия мастер-классов по оздоровительному цигуну: в 11:00 — по комплексу Ба Дуань Цзин («Восемь отрезов парчи»), в 12:00 — по го (облавным шашкам), в 12:15 — по совместному выполнению комплекса Ба Дуань Цзин, а в 12:30 — по комплексу игры шести зверей и птиц для детей. Кроме того, в 13:30 пройдут занятия по комплексу Да Ву («Великий танец»), в 14:45 посетителей приглашают на совместное выполнение комплекса Да Ву, в 15:00 состоится мастер-класс по комплексу И Цзинь Цзин («Канон о вытяжении мышц и сухожилий»), а в 16:15 — совместное выполнение комплекса И Цзинь Цзин. Участников будут ждать на газоне слева от строения № 574.

Помимо этого, гости смогут посетить мастер-классы по inside flow йоге, которые пройдут с 11:00 до 19:00 справа от строения № 574. Их проведут преподаватели уровня Silver Дарья Прокопенко, Марина Петрова, Алевтина Когдась, Дмитрий Сотников и Алефтина Агапова, преподаватели уровня Gold Анастасия Таранцева и Ирина Рассказова, а также преподаватели уровня Junior Ирина Маслова и Анастасия Петрашова.

Вейкборд, кикбоксинг и петанк

С 12:00 до 14:00, с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:00 на 2-м Каменском пруду пройдут обучающие катания для гостей фестиваля, а в 14:00 и 17:00 состоятся показательные выступления по вейкборду. Этот вид спорта сочетает в себе элементы серфинга, воднолыжного слалома, кайтинга, сноуборда и акробатики.

С 11:30 до 15:00 около павильона № 36 (Музей кино на ВДНХ) состоятся соревнования по силе, ловкости и скорости. С 12:00 до 14:00, с 16:00 до 17:00 и с 18:00 до 19:00 пройдут показательные выступления по кикбоксингу — стремительно развивающемуся виду боевых искусств. С 12:30 до 16:00 проведут розыгрыши, а в 15:15 состоится награждение победителей соревнований. С 17:00 до 18:00 пройдет встреча чемпионов.

Кроме того, пройдут соревнования по петанку. Это вид спорта, в котором необходимо бросать металлические шары с целью расположить свой шар как можно ближе к маленькому деревянному шару — кошонету. Регистрация участников начнется у летнего кинотеатра-лектория в 10:00, разминка и мастер-класс по петанку — в 10:30. Откроется турнир в 11:00. Затем с 11:15 до 15:30 состоятся предварительные игры в подгруппах, а с 16:00 до 18:00 — финальные игры.

Узнать подробнее о фестивале неолимпийских видов спорта и зарегистрироваться можно на сайте ВДНХ.

