Более пяти миллионов гостей побывали в пространстве Москвы за время работы выставки «Россия»

В столице завершилась Международная выставка-форум «Россия». Масштабная экспозиция достижений регионов страны открылась 4 ноября 2023 года и работала по поручению Президента Российской Федерации до 8 июля 2024-го — на три месяца дольше, чем планировалось изначально.

В проведении выставки было задействовано 75 объектов ВДНХ общей площадью 266 тысяч квадратных метров, в том числе выставочные экспозиции, открывшиеся уже во время проведения выставки. Для мультимедийных экспозиций и яркой подсветки павильонов город предоставил дополнительные источники электроэнергии: специалисты установили 12 трансформаторных подстанций и проложили кабельные линии. Мощности будут использовать при проведении собственных специальных проектов ВДНХ, а также для организации крупных фестивалей и других мероприятий на открытых площадках.

В рамках Международной выставки-форума «Россия» открылись новые павильоны, среди которых «Атом», экспозиция «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», «Дом полимеров» компании «Сибур». Они тоже продолжат свою работу.

Открылся павильон «Дом российской кухни». В разработке его концепции активное участие приняли Москва и крупный ресторанный холдинг. Здесь посетители могут почувствовать подлинную гастрономическую атмосферу разных регионов страны: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. С момента открытия в павильоне побывали 2,3 миллиона человек. Он будет работать для горожан и туристов и после окончания выставки.

Организаторам выставки помогали более 14 тысяч волонтеров, они провели на площадках свыше 256 тысяч часов. Масштабная экспозиция объединила помощников из 170 городов страны, самому старшему из них — 84 года. Причем волонтеры были не только на ВДНХ. Например, активисты молодежного сообщества «STOлица» встречали группы в аэропортах и на вокзалах, сопровождали до гостиниц, во время экскурсий и при посещении самих павильонов. Еще 750 медиаволонтеров освещали события выставки «Россия»: они сделали около 63 тысяч фотографий на всех площадках.

В многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» на ВДНХ организовали питание. Его получили около 200 тысяч детей, волонтеров и сопровождающих лиц.

В павильоне № 75 столица организовала собственное пространство, где за месяцы работы выставки побывали свыше пяти миллионов гостей. В их числе были жители города, бизнесмены, туристы и иностранные делегации. Для них провели 14 тематических треков, раскрывающих потенциал мегаполиса. Посетителям предложили 339 встреч с экспертами, 286 мастер-классов, разнообразные игры и музыкальные выступления.

Туристический сервис Russpass стал технологическим партнером Международной выставки-форума. Он предоставил интеграционное решение для публикации событий с возможностью предварительной регистрации. С его помощью можно было записаться на экскурсионную программу. Всего провели более 65 таких экскурсий, ежедневно около 300 гидов со всей России сопровождали гостей на выставке. Актуальное расписание пространства Москвы публиковали на специальном сайте Russpass. Участники мероприятий могли к тому же найти здесь свои фотографии.

Russpass был задействован и другими участниками выставки, мероприятия в сервисе анонсировали как федеральные государственные учреждения, например Центробанк, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Минцифры России, так и представители российских регионов. Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

При этом каждый посетитель мог провести время в экспозиции так, как нравится именно ему. Например, пройтись самостоятельно с аудиогидом, озвученным телеведущим Дмитрием Губерниевым. Посмотреть цифровое шоу, отсчитывающее историю Москвы с 1147 года и правления Юрия Долгорукого, а также другие тематические шоу о достижениях столицы в разных сферах — от здравоохранения до цифровых технологий. Погрузиться в традиции московского чаепития и прийти на утренние тренировки проекта «Спортивных выходных».

Все время работы выставки в пространстве Москвы эксперты обсуждали с гостями актуальную повестку: мировые тенденции благоустройства и ассистивные технологии, создание инновационных стартапов и адаптацию регионального бизнеса, истории успеха участников центра «Моя карьера» и преимущества «Московской электронной школы», современное медицинское образование и биохакинг, перспективы транспортного освоения Москвы-реки и историю мотодвижения, составляющие умного города и цифровую безопасность, промышленный дизайн и фотонику, киберкультуру и столичный арт-ландшафт, экологическое воспитание молодежи и социальные лифты для творческих студентов.

В пространстве Москвы можно было встретиться с представителями самых разных профессий. Например, здесь побывали известные руководители театров Владимир Машков, Ирина Апексимова, Надежда Бабкина и Юрий Куклачев, спортсмены Илья Авербух, Светлана Хоркина и Аделина Сотникова, актеры Вера Алентова, Максим Аверин, Алена Яковлева и Татьяна Веденеева, музыканты Гарик Сукачев и Михаил Турецкий, певица Лариса Долина.

Кроме того, среди посетителей были иностранные делегации, руководители российских регионов, участники Всемирного фестиваля молодежи из 147 стран, бизнес-миссии (от Калининграда до Владивостока), многодетные семьи туристов и москвичи.

Благодаря стойке «Москва — город твоих путешествий» Russpass любой желающий мог составить персональный тур по столице и распечатать яркую открытку с достопримечательностями. В XR-зоне гости записали свыше 32 тысяч видеороликов на фоне московских достопримечательностей.

На выставке свои сервисы представил московский центр кадровых инноваций «Профессии будущего». Посетители приняли участие в фестивале трудоустройства, деловой игре «Лабиринт эмоций», а также попробовали себя в новой специальности на тренажере виртуальной реальности.

Также на выставке прошел форум национальных достижений «Активное долголетие». В культурной программе этого дня главными действующими лицами стали участники проекта «Московское долголетие» — они выступили с яркими концертными номерами, а вокально-инструментальный ансамбль проекта вместе с гостями форума исполнили гимн России.

