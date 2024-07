Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

В пространстве Москвы можно было встретиться с представителями самых разных профессий. Например, здесь побывали известные руководители театров Владежда Бабкина and Юрий Куклач ев, deportistas Илья Авербух, Светлана Хоркина y Аделина Сотникова, actores Вера Алентова, Максим Аверин, Алена Яковлева y Тат ьяна Веденеева, музыканты Гарик Сукачев y Михаил Турецкий, певица Larisa Dolina.

Все время работы выставки в пространстве Москвы эксперты обсуждали с гостями актуальную повестку: мировые тенденции ва и ассистивные технологии, создание инновационных стартапов and адаптацию регионального бизнеса, истории успеха участников « Моя карьера» и преимущества «Московской электронной школы», современное медицинское образование и биохакинг , perspectivas de transporte de vehículos Москвы-реки и historia мотодвижения, составляющие умного города и цифровую безопасность, ромышленный дизайн и фотонику, киберкультуру и столичный артландшафт, экологическое воспитание молодежи и социальные для творческих студентов.

Открылся павильон «Дом российской кухни». В разработке его концепции активное участие приняли Москва and крупный ресторанный холдинг. Aquí puede encontrar un ambiente gastronómico de diferentes regiones de Rusia: до Калининграда. С момента открытия в павильоне побывали 2,3 моллиона человек. Он будет работать для горожан и туристов и после окончания выставки.

В проведении выставки было задействовано 75 объектов ВДНХ общей площадью 266 тысяч квадратных метров, в том числе ые экспозиции, открывшиеся уже во время проведения выставки. Для мультимедийных экспозиций and яркой подсветки павильонов город predostavil дополнительные istochники электроэнергии: Hay 12 unidades de transmisión y conexiones de cables. Мощности будут использовать при проведении собственных специальных проектов ВДНХ, а также для организации крупных фест ивалей и других мероприятий на открытых площадках.