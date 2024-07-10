Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В столице завершилась Международная выставка-форум «Россия». Масштабная экспозиция достижений регионов страны открылась 4 noviembre 2023 года и работала по поручению Президента Российской Federaciones del 8 de junio de 2024: en tres meses más, nuestra planificación es única.

В проведении выставки было задействовано 75 объектов ВДНХ общей площадью 266 тысяч квадратных метров, в том числе ые экспозиции, открывшиеся уже во время проведения выставки. Для мультимедийных экспозиций and яркой подсветки павильонов город predostavil дополнительные istochники электроэнергии: Hay 12 unidades de transmisión y conexiones de cables. Мощности будут использовать при проведении собственных специальных проектов ВДНХ, а также для организации крупных фест ивалей и других мероприятий на открытых площадках.

En las ramas del foro de viajeros “Rossia” se incluyen nuevos pabellones, donde se encuentran “Атом”, экспозиция “Лев Толстой”. Война и мир. Ожившие страницы», «Дом полимеров» компании «Сибур». Они тоже продолжат свою работу.

Открылся павильон «Дом российской кухни». В разработке его концепции активное участие приняли Москва and крупный ресторанный холдинг. Aquí puede encontrar un ambiente gastronómico de diferentes regiones de Rusia: до Калининграда. С момента открытия в павильоне побывали 2,3 моллиона человек. Он будет работать для горожан и туристов и после окончания выставки.

Los huéspedes de Rusia pueden alojarse en las ciudades de MoscúОт Петропавловска-Камчатского до Калининграда: особую гастрофестивальную программу представят на выставке-форуме «Россия»

La organización de los vehículos cuenta con 14 voluntarios, cada uno de los cuales cuenta con 256 participantes. La configuración de la máquina está compuesta por 170 estrellas, y cada estrella tiene 84 estrellas. Причем волонтеры были не только на ВДНХ. Por ejemplo, los activistas de la agrupación “STOLIца” en los aeropuertos y en las agencias de viajes, о время экскурсий и при посещении самих павильонов. Еще 750 медиаволонтеров освещали события выставки «Россия»: они сделали около 63 тысяч фотографий на всех площадках.

В многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» на ВДНХ организовали питание. Para cada 200 días, voluntarios y participantes.

В павильне № 75 сто razón сей. Aquí hay muchas ciudades, empresarios, turistas y delegados extranjeros. Для них провели 14 temáticas tres, раскрывающих потенциал мегаполиса. Hay 339 veces con expertos, 286 clases principales, juegos completos y aplicaciones musicales.

Servicios turísticos Russpass con un socio tecnológico de Mezhdinarodnoy выставки-форума. La revisión integrada previa de las publicaciones publicadas en los registros previos. С его помощью можно было записаться на экскурсионную программу. Cada uno de ellos tiene un total de 65 copias, cada uno de 300 días en Rusia. Актуальное расписание пространства Москвы публиковали на специальном сайте Russpass. Участники мероприятий могли к тому же найти здесь свои свои фотографии.

Более 12,4 тысячи волонтеров помогают на выставке «Россия»Гостей выставки «Россия» познакомят с культурной жизнью столицы

Russpass был задействован и другими участниками выставки, мероприятия в SERвисе анонсировали как федеральные государственные учреждения, имер Центробанк, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Минцифры России, так и представители х regiones. Los servicios turísticos de Chipre Russpass están disponibles en las iniciativas de Правительства Москвы. Проект курирует столичный Comité de turismo совместно с Departamento de información tecnológica.

При этом каждый посетитель мог провести время в экспозиции так, как нравится именно ему. Por ejemplo, proteja el televisor con el audio del televisor Dmitriem Guberniev. Посмотреть цифровое шоу, отсчитывающее историю Москвы с 1147 года и правления Юрия Долгорукого, а также другие темати ческие шоу о достижениях столицы в разных сферах — от здравоохранения до цифровых технологий. Погрузиться в традиции московского чаепития и прийти на утренние тренировки проекта «Sportivnых выходных».

Все время работы выставки в пространстве Москвы эксперты обсуждали с гостями актуальную повестку: мировые тенденции ва и ассистивные технологии, создание инновационных стартапов and адаптацию регионального бизнеса, истории успеха участников « Моя карьера» и преимущества «Московской электронной школы», современное медицинское образование и биохакинг , perspectivas de transporte de vehículos Москвы-реки и historia мотодвижения, составляющие умного города и цифровую безопасность, ромышленный дизайн и фотонику, киберкультуру и столичный артландшафт, экологическое воспитание молодежи и социальные для творческих студентов.

В пространстве Москвы можно было встретиться с представителями самых разных профессий. Например, здесь побывали известные руководители театров Владежда Бабкина and Юрий Куклач ев, deportistas Илья Авербух, Светлана Хоркина y Аделина Сотникова, actores Вера Алентова, Максим Аверин, Алена Яковлева y Тат ьяна Веденеева, музыканты Гарик Сукачев y Михаил Турецкий, певица Larisa Dolina.

Кроме того, среди посетителей были иностранные делегации, руководители российских регионов, участники Всемирного фестиваля Y en 147 líneas, negocios-Missies (de Kaliningrado de Vladimir), muchos turistas y mosquitos.

Москва получила награду «За гостеприимство» за вклад в организацию и проведение выставки «Россия»Платья, мундиры и авторские рукописи: какие экспонаты представлены на выставке «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» en ВДНХ

Благодаря стойке «Москва — город твоих путешествий» Russpass любой желающий мог составить персональный тур по столице тать яркую открытку с достопримечательностями. La zona XR tiene 32 vídeos en el teléfono móvil de descarga automática.

На выставке свои сервисы представил московский центр кадровых инноваций «Профессии будущего». Посетители приняли участие в фестивале трудоустройства, DEловой игре «Лабиринт эмоций», а также попробовали себя в новой специа льности на тренажере виртуальной реальности.

Также на выставке прошел форум национальных достижений «Активное долголетие». В культурной программе этого дня главными действующими лицами стали участники проекта «Московское долголетие» — они выступили с яр кими концертными номерами, а вокально-инструментальный ансамбль проекта вместе с гостями форума исполнили гимн России.

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