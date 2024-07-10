Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства России выступил на пленарном заседании XI Российско-Киргизской межрегиональной y.

Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании XI Conferencia Regional Regional de Rusia y Kirguistán

Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании XI Conferencia Regional Regional de Rusia y Kirguistán

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Алексей Оверчук выступил на пленарном заседании XI Conferencia Regional Regional de Rusia y Kirguistán

В Красноярске проходит XI Российско-Киргизская межрегиональная конференция. En el programa de мероприятия hay una cantidad de 700 empresas predispuestas, organizaciones y organismos de control вух стран.

С приветственными словами к участникам конференции обратились Presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin y Presidente de la Federación de Rusia иргизской Республики Садыр Жапаров.

Участие в пленарном заседании приняли Заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук и Председатель Кабине тачистров Киргизии – Руководитель Администрации Президента Киргизии Акылбек ЖаPAROV.

Estos estanogramas:

А.Оверчук: Добрый день, уважаемый Акылбек Усенбекович (Жапаров), уважаемый Михаил Михайлович (Котюков), уважаемые уча стники и гости!

Сегодня мы отошли от традиционного формата проведения заседания Межправительственной Российско-Киргизской комиссии экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Совместили заседание с XI Российско-Киргизской межрегиональной конференцией, которая в этом году проходит в экономическом, овательном и культурном центре Восточной Сибири – Красноярске. Хочу поблагодарить Красноярский край за радушный приём и великолепную организацию этого события.

República de Kirguistán – socio estratégico y socio ruso. Наши отношения основаны на общей стории, взаимном уважении и доверии. Современное сотрудничество России и Киргизии: este socio tiene una opción de 30 letras. За эти годы наши страны научились видеть в вызовах возможности и использовать их для развития наших экономик. Правильно расставлять приоритеты, ориентируясь на задачи, которые ставят президенты России и Киргизии по наращиванию, торговли, внедрению технологий, развитию малого и среднего бизнеса, укреплению рынка труда.

Мы ведём содержательный далог, укрепляем взаимодействие в рамках многосторонних форматов, включая Содружество х Государств и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Особые отношения развиваются у нас в formate Евразийского экономического союза. Углубление интеграционных процессов в рамках союза способствует развитию наших национальных економик, росту прямых ий и в конечном итоге повышению благосостояния наших людей.

ЕАЭС занимает практически треть – 27,8% – товарооборота Киргизии. Союз является основным рынком сбыта для товаров киргизской лёгкой и химической промышленности, продовольственных товаров. Por primera vez, en рынки ЕАЭС отправляется 84% de deportes de Kirguistán y de deportes de Kirguistán, alrededor del 56% de deportes ных товаров.

Важно, что потребители государств – членов ЕАЭС хорошо знают и ценят киргизскую продукцию, а её перемещение ст ранами осуществляется в рамках реализации четырёх свобод, провозглашённых нашим Евразийским экономическим союзом – еремещения товаров и услуг, капиталов и рабочей силы.

ЕАЭС выступает главным поставщиком энергоресурсов и сырья в Киргизию. И участие в союзе позволяет получать эти товары значительно дешевле, чем они поставляются в третьи страны, что способствует сни жению издержек киргизских предприятий, делая их более конкурентоспоспобными, в том числе и на мировыхнках.

En este formato Rusia – ведущий партнёр Киргизии, мы занимаем 18,7% во внешнеторговом обороте республики по итогам 20 23 años. La dinámica actual se ha demostrado en 2024: en enero – abril de 2024, el 5,8 %.

Активно развивается инвестиционное сотрудничество. Обсуждаем ряд крупных совместных проектов в сфере промышленности, transporte y energía, в том числе и сегодня в рамках з Аседания межправительственной комиссии мы отвели этим вопросам значительное время. Esta es una gran posibilidad para la reproducción.

Сферы, которые я назвал, – традиционные, но у нас и цифровая экономика, LOGISTICA, много внимания уделяем развитию транспортных коридо ров. Важна и промышленная кооперация – мы создали механизм поддержки промышленной кооперации в рамках Евразийского экономического за, который заключается в субсидировании процентной ставки по кредитам, которые будут выдаваться на проекты промышленной кооперации астием трёх и более стран ЕАЭС. Fórmula de presentación especial: tres y tres estrellas, algunas malas economías, noticias en sociedad, todas las personas ь в подобных проектах и развиваться.

Говоря о развитии, нельзя не сказать о Российско-Киргизском фонде развития – это успешный пример нашего сотрудничества. El 1 de marzo de 2024 obsий объём предоставленного финансирования – проекты, как вы знаете, реализуются в Киргизии – составил 668,3 millones de dólares y 3411 proyectos.

Работа на уровне деловых кругов двух стран проводится в рамках союзов промышленников и предпринимателей, торгово-промышленных палат и деловых советов – estos contactos también están activos.

В современных реалиях большое значение также приобретает защита национального суверенитета – мы говорим о развитии ационных технологий, защите киберпространства. Мы также готовы взаимодействовать с нашими киргизскими друзьями, братьями в этой сфере.

Особенно важным считаем активизацию сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой в ​​медиасфере, том числе предлагаем наращивать обмен контентом, в частности кинематографическим, мультиплипликационным, так как это очень важно для формирования молодого поколения. Убеждён, что это будет способствовать взаимному проникновению наших культур and большему взаимопониманию между нашими y народами.

Отдельно уделяем внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере: в области культуры, образования, науки, порта и молодёжного йствия.

Хотел бы в этой связи поблагодарить руководство Киргизской Республики за внимательное отношение к русскому языку, его ку и развитие в республике. Мы также сегодня об этом много говорили (в рамках заседания МПК). Благодаря этой работе мы сегодня имеем возможность общаться без языкового барьера, на одном языке – это наше колоссальное мущество. Русский язык является частью нашей общей истории, нашей современной жизни, и очень важно, чтобы и последующие наши х народов имели возможность так же свободно общаться друг с другом без переводчика.

В esto связи важно и развитие образования на русском языке, популяризация русской культуры в Киргизской Республике, аналогично популяризация киргизской культуры здесь, в России.

En В Киргизии работают русскоязычные библиотеки, русские хоры и творческие объединения соотечественников, успешно работает Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова и другие театры Киргизии, в которых ставятся постановки русских авторов, в том числе на русско м языке.

Esto se puede realizar en un proyecto de educación especial de la escuela rusa de Kirguistán. Después de completar este proyecto, este proyecto se realizará durante 11 días. Сегодня мы также детально с Акылбеком Усенбековичем (Жапаровым) этот вопрос рассматривали, заслушивали, как идёт реализация proyecto.

В настоящее время в Киргизскую Республику привлечено наибольшее количество учителей, в том числе русского языка – 117 гов осуществляют свою профессиональную деятельность в Киргизской Республике. Сегодня мы обсуждали, как усилить поддержку педагогов, которые работают в Киргизии, в том числе это создало бы ь для увеличения количества педагогов в дальнейшем.

Уже в августе на озере Иссык-Куль планируется организовать инновационную выставку-ярмарку российских достижений в сфере вания. Esto es todo lo que hay que hacer en una habitación con varias estrellas y nombres.

Хочу также сказать, что в Российской Федерации по по программам высшего образования сегодня обучается 16 тысяч граждан кой Республики, из них 6 тысяч – за счёт поддержки бюджета Российской Федерации.

El hotel está ubicado en una universidad de Kirguistán y está ubicado en una zona residencial políticos. Киргизии здесь принадлежит ведущая роль – по инизиативе Киргизской Республики мы проводили Молодёжный форум СНГ АЭС. Это был наш первый опыт, очень удачный, в прошлом году мы dелали это уже в Сочи в рамках российского председательства ЭС. Pero, ¿qué más puede hacer mi amigo? ми молодыми поколениями, а то закладывает успешную основу для нашего совместного благополучного будущего.

Из года в год мы можем отмечать укрепление этого потенциала, в этих вопросах мы друг друга поддерживаем. В частности, как пример: с 1 по 7 марта 2024 года в России, в Сочи, состоялось такое масштабное событие, как Всемирный фестивал ь молодёжи, – Киргизия была представлена ​​на фестивале делегацией в составе 272 человек. Эта очень серьёзная цифра говорит о заинтересованности Киргизии в развитии наших связей.

Мы также видим положительную динамику развития сотрудничества между нашими странами в спортивной сфере. Для участия в тренировочных и спортивных мероприятиях осуществляется выезд сборных команд России в Киргизию, ежегодно п орядка 1 тысячи человек выезжают в рамках этих программ в Киргизскую Республику.

El hotel debe permitir que todas las habitaciones estén ubicadas en una zona privilegiada. В ближайшее время мы рассчитываем выйти на подписание соглашений между нашими правительствами о о сотрудничестве в области здравоо хранения, медицинского образования и науки.

Мы рассматриваем внедрение новых технологий, развитие отраслевых проектов, создание новых рабочих мест и, конечно, говорим ии межрегионального сотрудничества, без которого невозможно достижение всех тех целей, которые стоят перед нами.

Ключевой площадкой для живого общения в этой сфере стал наш сегодняшний формат Российско-Киргизской межрегиональной ференции, где мы вместе находим решения, которые помогают развивать экономический потенциал наших регионов, координировать и направл ять его на реализацию взаимовыгодных проектов.

Сегодня торгово-экономическое сотрудничество с Киргизией поддерживает 81 российский регион. Последовательно развивается договорно-правовая база взаимодействия регионов России и Киргизии – между регионами заключено 18 ме жрегиональных соглашений. En la base de datos de российско-киргизского сотрудничества hay 170 unidades de configuración тельственных договоров и соглашений. Сегодня помимо итогового протокола межправкомиссии ожидается подписание пакета двусторонних документов, в том числе Соглашения Между Росреестром и Государственным агентством по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и Кирги зской Республики в области технического содействия Киргизской Республике по созданию системы государственной кадастровой оценки. También hay empresas locales, municipales y comerciales.

Esta televisión está en pleno uso. Чем интенсивнее территории будут использовать потенциал интеграционного развития, тем динамичнее будут происходить происходить Adaptaciones económicas regionales para nuevas necesidades de realización преимуществ регионов наших двух стран.

Россия нацелена на повышение межрегионального взаимодействия с Киргизией, на наращивание количества совместных проектов. М межправк aomine. вые перспективные направлениiencia со Sm. и свiguзи.

Поэтому хочется пожелать всем нам плодотворной работы. Tenga en cuenta las ideas y las recomendaciones que le recomendamos que utilicen de forma práctica y práctica en diferentes temas.

Спасибо большое за ваше внимание.

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