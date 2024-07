Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Особенно важным считаем активизацию сотрудничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой в ​​медиасфере, том числе предлагаем наращивать обмен контентом, в частности кинематографическим, мультиплипликационным, так как это очень важно для формирования молодого поколения. Убеждён, что это будет способствовать взаимному проникновению наших культур and большему взаимопониманию между нашими y народами.