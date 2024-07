Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

10 июля произошло ежегодное обновление единого реестра субъектов МСП. В рамках ежегодного обновления единого реестра исключается информация о компаниях, которые перестали соответствовать критериям субъектов МСП или же не предоставили необходимую отчётную документацию.

«Сегодня в России свой бизнес развивают 6,2 млн субъектов МСП, среди которых более 4 млн – индивидуальные предприниматели, 2,2 млн – юридические лица. За год количество субъектов МСП выросло на 254 тыс. Положительная динамика развития сектора МСП показывает, что он готов к качественному росту», – отметил Заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

Единый реестр субъектов МСП согласно федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства» обновляется ежемесячно и ежегодно.

Ежемесячно в него включают сведения о вновь созданных субъектах МСП, а также исключают информацию о предприятиях, которые прекратили свою деятельность в течение предшествующего месяца.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI