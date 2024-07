Абитуриенты подали более 60 тысяч заявлений в колледжи Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2024 году число желающих поступить в столичные колледжи выросло в 2, 5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Уже несколько лет мы занимаемся трансформацией системы среднего профессионального образования (СПО) в Москве. Это создание современных программ обучения, масштабная инфраструктурная модернизация, выстраивание партнерства с ведущими работодателями. И мы видим, что наши усилия не остаются незамеченными. Московские колледжи становятся все более привлекательными для молодежи. Так, если в 2023 году количество абитуриентов среди столичных учеников девятых и 11-х классов составило чуть больше 30 тысяч человек, то в 2024 году только за три недели приемной кампании в колледжи этот показатель достиг 23 тысячи человек. При этом среди девятиклассников спрос на обучение вырос в 2,5 раза! За три недели абитуриенты подали уже более 65 тысяч заявлений», — отметила Анастасия Ракова

Она добавила, что такая тенденция демонстрирует высокий спрос на получение прикладного образования. Сейчас ребята более заинтересованы в том, чтобы приобрести практические и профильные навыки и востребованную профессию практически с гарантированным трудоустройством к ведущим работодателям.

В последние годы среднее профессиональное образование в Москве набирает все большую популярность. Молодые люди чаще выбирают колледжи для получения востребованных профессий, что связано с высоким спросом на специалистов среднего звена в различных отраслях экономики города. Профессиональные кадры нужны в быстроразвивающихся отраслях столичной экономики, среди которых транспортная сфера, промышленность, строительство, гостеприимство, финансы и торговля, безопасность и правоохранительная сфера, креативная индустрия, здравоохранение, информационные технологии, а также образование и социальная сфера.

Особенной популярностью у столичных абитуриентов пользуются такие профессии и специальности, как «сервис по химической обработке изделий», «мастер отделочных строительных и декоративных работ», «мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», «реставратор памятников каменного и деревянного зодчества» и «строительство и эксплуатация инженерных сооружений».

Среди наиболее достойно оплачиваемых и нужных городу специальностей также «аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья», «технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов», «технология обработки алмазов» и «эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики».

Кроме того, в этом году впервые открыт набор на перспективные специальности. В их числе — «эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «химическая технология производства химических соединений», «мастер по изготовлению швейных изделий», «мастер полиграфического производства», «технология переработки древесины», «торговое дело» и «мастер флористического сервиса».

Приемная кампания в колледжи Москвы продлится до 15 августа. Абитуриенты могут подать заявление в электронном виде на портале mos.ru или сделать это в образовательном учреждении с помощью экспертов приемной комиссии. На специальности, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием завершается 10 августа. В этом году абитуриенты могут выбрать одновременно пять колледжей и три программы в каждом из них. Чтобы подать заявление на внебюджетную форму обучения, необходимо посетить приемную комиссию учреждения СПО с законным представителем.

Подробная информация о востребованных профессиях и специальностях представлена на портале «Школа.Москва» в разделе «Колледжи», а также в телеграм-канале «Колледжи Москвы».

