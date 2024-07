Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин посетил «Иннопром-2024» и выступил на главной стратегической сессии «Технологическое партнёрство: в центре внимания международного бизнеса»

8–11 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» проходит XIV международная промышленная выставка «Иннопром». Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой в России. Организаторы выставки – Министерство промышленности и торговли России и правительство Свердловской области.

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге

В четырёх павильонах выставки – 50 тыс. кв. м – представлены экспозиции более чем 900 компаний по таким отраслям, как машиностроение, энергетика и металлургия, промышленная автоматизация и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы. В мероприятии принимают участие представители 60 иностранных государств.

В 2024 году страной-партнёром выступают Объединённые Арабские Эмираты. Технологический потенциал продемонстрируют свыше 40 компаний из 7 отраслей экономики ОАЭ.

С национальными коллективными экспозициями на выставке представлены Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Белоруссия. С индивидуальными стендами участие в «Иннопроме» принимают компании из Турции, Египта, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и порядка 300 компаний из КНР.

24 региона России представят свои коллективные экспозиции: Свердловская область, Москва, Самара (Самарская область?), Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ульяновская область, Пермский край, ХМАО – Югра, Вологодская область, Донецкая Народная Республика, Иркутская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Оренбургская, Орловская области, Республика Марий Эл и Чувашская Республика, Рязанская, Томская, Тульская, Челябинская области (перечислено 25).

Ежегодно в рамках «Иннопрома» на экспозиции инновационных промышленных проектов Минпромторга России можно увидеть передовые проекты и технологии в разных отраслях промышленности. В 2024 году на стенде размещено более 70 натурных экспонатов в 10 тематических разделах, каждый из которых представлен передовыми российскими решениями. Среди них – комплексные системы маркировки товаров на примере крышек от бутылок и банок, водородный мобильный заправочный комплекс для БПЛА, экспозиция «Роботизация производства», промышленные 3D-принтеры, подземная гидроперфораторная буровая проходческая установка, первая в России промышленная система автономного управления сельскохозяйственной техникой и многое другое. Традиционно на стенде будут представлены пять номинантов национальной промышленной премии «Индустрия».

Экспозиция включает в себя продукцию флагманов промышленности с важнейшими машиностроительными, металлургическими, энергетическими и IТ-проектами и не только. Самые масштабные стенды представят АО «Группа “Синара„», ГК «Ростех», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», «Росатом», АО «Евраз НТМК», ПАО «КамАЗ», «Роскосмос», ТМК, АЗ «Урал», СКБ «Контур», группа «ГАЗ», ГКР, «Новомет», «1С», ПАО «Транснефть», ФГУП «НАМИ», группа компаний «1520 Сигнал».

Тема стратегической сессии «Иннопром-2024» – «Технологическое партнёрство: в центре внимания международного бизнеса».

Михаил Мишустин, Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Председатель Кабинета министров Киргизии – Руководитель Администрации Президента Киргизии Акылбек Жапаров и Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетили XIV международную промышленную выставку «Иннопром» и приняли участие в работе стратегической сессии.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые дамы и господа! Уважаемый Роман Александрович! Уважаемый Акылбек Усенбекович! Уважаемый Кохир Расулзода! Дорогие друзья, коллеги.

Хочу поприветствовать всех участников и гостей главной промышленной выставки России. Она проходит уже в 14-й раз и традиционно собрала в гостеприимном Екатеринбурге – индустриальном центре Урала – руководителей крупнейших компаний из десятков стран, чтобы обменяться опытом, расширить наше сотрудничество, достичь новых договорённостей о запуске взаимовыгодных инвестиционных проектов. И конечно, в открытом диалоге обсудить дальнейшие пути развития отраслей в условиях современных вызовов. Определить те важные точки роста, где возможно объединить усилия, компетенции и ресурсы.

Наши государства, представители которых принимают сегодня участие в форуме, связывают многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество, что позволяет наращивать количество крупных совместных проектов в значимых сферах на благо наших народов.

Страной – партнёром «Иннопрома» в этот раз стали Объединённые Арабские Эмираты, что подчёркивает особый характер дружественных российско-эмиратских отношений. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года достиг рекордного уровня, приблизившись к 1 трлн рублей.

Хотел бы поблагодарить делегацию Объединённых Арабских Эмиратов за обширную экспозицию, где представлены самые перспективные разработки в различных отраслях.

Тема нашего форума посвящена развитию сотрудничества в промышленности. Сейчас это первостепенная задача, причём не только для нашей страны.

Уже стало очевидным, что политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна. Она приносит серьёзный ущерб самим её инициаторам.

Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И хочу подчеркнуть: мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учёта интересов друг друга.

Президент России Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнёрства, но на равных.

Ключевой приоритет – укрепление связей с дружественными экономиками. Здесь есть, кстати, яркий пример – значительный прогресс в укреплении интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Взаимный товарооборот обновил очередной рекорд. В планах – открытие целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях.

Для расширения выпуска наукоёмкой продукции разрабатываем инициативы в рамках Евразийского экономического союза. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств нашей «пятёрки». Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы.

В прошлом году в ходе российского председательства в союзе был утверждён механизм финансирования новых проектов в самых приоритетных отраслях. Мы уже приступили к отбору заявок. На их выполнение направим примерно 1,8 млрд рублей для начала из бюджета союза. Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам на развитие промышленных предприятий.

В качестве одного из основных направлений определены критически важные секторы. Прежде всего это автопром, авиа- и машиностроение, металлургия, радио- и микроэлектроника, химическая и лёгкая промышленность, а также производство строительных материалов.

В течение первых пяти лет реализация такой программы будет идти в тестовом, пилотном режиме. И если её механизм докажет свою эффективность, то получит дальнейшее развитие, в том числе и дополнительное финансирование. Так мы договорились. Это позволит нашим предприятиям выпускать востребованную продукцию, конкурентоспособную на союзном рынке.

Укрепляем взаимодействие и технологическое лидерство в рамках Содружества Независимых Государств, а также Шанхайской организации сотрудничества. В этом году впервые ШОС и Исполком СНГ получили официальный статус партнёра выставки «Иннопром». Присутствие здесь этих авторитетных международных объединений будет способствовать наращиванию взаимных инвестиций.

И ещё одно стратегическое направление – это развитие кооперации с государствами, входящими в БРИКС. К его работе присоединились новые участники. Мы будем выстраивать общие планы с учётом растущего потенциала наших экономик.

Рассчитываем, что российское председательство в текущем году в органах СНГ и БРИКС откроет дополнительные возможности для реализации совместных инициатив в экономике, промышленности, энергетике, транспортной сфере, инфраструктуре, сельском хозяйстве и многих других областях.

Углубление международного сотрудничества особенно важно сейчас, в период глобальной перестройки, когда идёт формирование новых центров многополярного мира. И Россия в этих процессах играет одну из ключевых ролей, успешно справляясь с беспрецедентными санкциями.

Вся страна объединилась: экономика, предприятия, граждане. Именно в такие сложные моменты и укрепляется уверенность в собственных силах.

Продолжение следует…

