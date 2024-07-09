Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Мишустин посетил «Иннопром-2024» y выступил на главной стратегической сессии «Технологическое партнёрство: в центре внима ния международного бизнеса»

8–11 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» проходит XIV международная промышленная выставка «Иннопром». Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной платформой России. Организаторы выставки – Министерство промышленности и торговли России и правительство Свердловской области.

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Екатеринбурге. С Премьер-министром Белоруссии Романом Головченко и первым заместителе Премьер-министра Казахстана Романом Скляром

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

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Михаил Мишустин во время посещения XIV международной промышленной выставки «Innoprom-2024» en Ekaterimburgo

В четырёх павильонах выставки – 50 тыс. кв. m – представлены экспозиции более чем 900 компаний по таким отраслям, как машиностроение, енергетика и metalurgia, промышленная automatización e informática, complejos farmacéuticos y médicos. В мероприятии принимают участие представители 60 иностранных государств.

En 2024, el socio extranjero se instalará en los Emiratos Árabes Unidos. La tecnología tecnológicamente potente ofrece 40 compañías y 7 economías adicionales.

С национальными коллективными экспозициями на выставке представлены Киргизия, Казахстан, Таджистан, Узбекистан Y Белорусс ия. С индивидуальными стендами участие в «Иннопроме» принимают компании из Турции, Египта, Белоруссии, Казахстана, Убекистана, Венгрии и порядка 300 компаний из KНР.

24 regiones de Rusia donde hay exposiciones colectivas: Свердловская область, Москва, Самара (¿Самарская область?), край, Ростовская область, республики Башкортостан and Татарстан, Ульяновская область, Пермский край, ХМАО – Югра, Вологодская об ласть, Донецкая Народная Республика, Иркутская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Липецкая, Оренбургская, Орловская области, Республика Марий Эл и Чувашская ублика, Рязанская, Томская, Тульская, Челябинская области (перечислено 25).

Ежегодно в рамках «Иннопрома» на экспозиции инновационных промышленных проектов Минпромторга России можно увидеть е проекты и технологии в разных отраслях промышленности. En 2024, hay 70 representaciones originales en 10 temas temáticos, según el período anterior. выми российскими решениями. Среди них – sistemas completos de marcado de dispositivos móviles en dispositivos móviles БПЛА, экспозиция «Роботизация производства», промышленные 3D-пинтеры, подземная гидроперфораторная буровая проходческая ка, первая в России промышленная система автономного управления сельскохозяйственной техникой и многое другое. La tradición en el budismo predispuesto a ser nominativa a nivel nacional de premios «Industria».

Экспозиция включает в себя продукцию флагманов промышленности с важнейшими машиностроительными, metalurgiches энерге, тическими и Т-проектами и не только. Самые масштабные стенды представят АО «Группа “Синара„”, ГК «Ростех», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-банк», «Росатом», АО «Ев раз НТМК», ПАО «КамАЗ», «Роскосмос», ТМК, АЗ «Урал», СКБ «Контур», grupo «ГАЗ», ГКР, «Новомет», «1С», ПАО «Транснефть», ФГУП «НАМИ», grupo «1520» игнал».

Tema de la sesión estratégica «Innoprom-2024» – «Технологическое партнёрство: в центре внимания международного бизнеса».

Михаил Мишустин, Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Председатель Кабинета MINISTROV Киргизии – Руководитель А дминистрации Президента Киргизии Акылбек Жапаров и Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода посетили XIV международную мышленную выставку «Иннопром» и приняли участие в работе стратегической сессии.

Estos estanogramas:

М.Мишустин: ¡Добрый день, уважаемые дамы и господа! Уважаемый Роман Александрович! Уважаемый Акылбек Усенбекович! Уважаемый Кохир Расулзода! Дорогие друзья, коллеги.

Хочу поприветствовать всех участников и гостей главной промышленной выставки России. Она проходит уже в 14-й раз и традиционно собрала в гостепримном Екатеринбурге – индустриальном центре Урала – руководителей кр упнейших компаний из десятков стран, чтобы обменяться опытом, расширить наше сотрудничество, достичь новых договорённостей о запуск е взаимовыгодных инвестиционных проектов. И конечно, в открытом далоге обсудить дальнейшие пути развития отраслей в условиях современных вызовов. Utilice todas las herramientas necesarias para tener en cuenta el uso, la competencia y los recursos.

Наши государства, представители которых принимают сегодня участие в forume, связывают многолетняя дружба и плодотворное удничество, что позволяет наращивать количество крупных совместных проектов в значимых сферах на благо наших народов.

Страной – партнёром «Иннопрома» в этот раз стали Объединённые Арабские Эмираты, что подчёркивает особый характер дружественны х российско-эмиратских отношений. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года достиг рекордного уровня, приблизившись k 1 trln рублей.

Хотел бы поблагодарить делегацию Объединённых Арабских Эмиратов за обширную экспозицию, где представлены самые перспективные разработки в различных отраслях.

El tema del foro puede estar relacionado con la situación actual. Seguramente esto no será posible para ninguna otra persona.

Уже стало очевидным, что политика незаконных санкций and недобросовестной неэффективна. Она приносит серьёзный ущерб самим её инициаторам.

Algunos nombres recomiendan que se active la combinación máxima de cooperación económica. И хочу подчеркнуть: мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учёта ресов друг друга.

Presidente Rossi Vladimir Vladimirovich Putin en el foro económico de Petersburgo ь с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнёрства, но на равных.

Ключевой приоритет – укрепление связей с дружественными экономиками. Здесь есть, кстати, яркий пример – значительный прогресс в укреплении и интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии. Взаимный товарооборот обновил очередной рекорд. В planaх – открытие целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях.

Для расширения выпуска наукоёмкой продукции разрабатываем инициативы в рамках Евразийского экономического союза. Достижение технологической независимости является одной из главных задач для всех государств нашей «пятёрки». Debido a esto, es necesario observar la economía y las esferas sociales.

В прошлом году в ходе российского председательства в союзе был утверждён механизм финансирования новых проектов в самых ритетных отраслях. Мы уже приступили к отбору заявок. La configuración inicial es de 1,8 millones de rublos para su uso en el hogar. Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам на развитие промышленных предприятий.

В качестве одного из основных направлений определены критически важные секторы. Antes de esta programación de automóviles, aviación y maquinaria, metalurgia, radio y microelectrónica, química y electricidad, также производство строительных материалов.

В течение первых пяти лет реализация такой программы будет идти в тестовом, пилотном режиме. И если её манизе докажет свою ээективн a. Так мы договорились. Esto puede ocurrir cuando se utilizan productos previamente seleccionados, que están conectados a la red.

Укрепляем взаимодействие и технологическое лидерство в рамках Содружества Независимых Государств, а также Шанхайской органи зации сотрудничества. В этом году впервые ШОС and Исполком СНГ получили официальный статус партнёра выставки «Иннопром». Присутствие здесь этих авторитетных международных объединений будет способствовать наращиванию взаимных инвестиций.

И ещё одно стратегическое направление – это развитие кооперации с государствами, входящими в БРИКС. К его работе присоединились новые участники. Мы будем выстраивать общие планы с учётом растущего потенциала наших экономик.

Рассчитываем, что российское председательство в текущем году в органах СНГ и БРИКС откроет дополнительные возможности Realización de iniciativas innovadoras en economía, promoción, energía, esfera de transporte, infraestructura y selección. и многих других областях.

Углубление международного сотрудничества особенно важно сейчас, durante el período global de perestroйки, когда идёт формирование новых центров многополярного мира. И Россия в этих процессах играет одну из ключевых ролей, успешно справляясь с беспрецедентными санкциями.

Вся страна объединилась: экономика, предприятия, граждане. Именно в такие сложные моменты и укрепляется уверенность в собственных силах.

Продолжение следует…

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