Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице на разных стадиях проработки и реализации находится 221 проект комплексного развития территорий (КРТ) за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Там возведут жилые, социальные и коммерческие объекты. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Из 236 проектов КРТ, которые сейчас прорабатываются и реализуются в Москве, 221 находится за пределами Третьего транспортного кольца. Это более 90 процентов от общего числа. Там на участках общей площадью свыше трех тысяч гектаров предусмотрено строительство почти 50,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Благодаря реализации проектов за пределами ТТК появится 732 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проекты превысят 16,6 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации — 1,5 триллиона рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Благодаря созданию новых городских пространств и рабочих мест за пределами центра столицы появятся новые точки общественной, деловой и культурной активности.

«По 221 проекту планируется построить 4,9 миллиона квадратных метров промышленных объектов, свыше 18,7 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и более 26,5 миллиона квадратных метров современного жилья. В новых сбалансированных кварталах москвичи смогут работать в шаговой доступности от дома. Это сократит уровень маятниковой миграции в центральную часть города и снизит трафик», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI