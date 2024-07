Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W dniach 9 -12 lipca br. wicepremier Kosiniak-Kamysz przebywa w Waszyngtonie, gdzie weźmie udział w jubileuszowym Szczycie NATO odbywającym się w 75. rocznicę powstania Paktu Północnoatlantyckiego. Na szczycie omawianych będzie wiele tematów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. Wzmocnienie zdolności NATO w obszarze odstraszania i obrony przed potencjalnymi przeciwnikami, rozwój sojuszniczej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, czy konieczność zwiększenia przez państwa członkowskie wydatków obronnych, także dalsze, stałe i szerokie wsparcie finansowe dla walczącej Ukrainy, sprawiedliwie podzielone pomiędzy wszystkich członków – to tylko niektóre z kwestii, które zostaną poruszone podczas obrad.

75. rocznica powstania La OTAN to jest wielkie wydarzenie dla naszego bezpieczeństwa. Przyjechaliśmy na ten szczyt zintegrowani. Rząd z panem prezydentem ma wspólne zdanie. Para bromear dla nas bardzo ważne, że w sprawie bezpieczeństwa mówimy jednym głosem. Są różnice polityczne, para bromear con la normalidad, ale sprawy bezpieczeństwa są dla nas priorytetem, dla naszego rządu. Będziemy współpracować. Mamy wspólne stanowisko. Ono dotyczy szczególnie wypełnienia planów regionalnych, dotyczy kosztów ponoszonych na modernizację i transformację armii. Polska jest tu liderem. (…) Polska wydaje ponad 4% PKB na bezpieczeństwo, na zbrojenia, na armię. W przyszłym roku te wydatki będą jeszcze większe

– mówił szef MON.

Wicepremier poinformował, że przed rozpoczęciem szczytu Polska podpisała 3 dokumenty wzmacniające bezpieczeństwo i zdolności odstraszania i obrony.

Za chwilę rozpoczyna się uroczysta sesja inaugurująca szczytu NATO. 75 rocznica to czas do świętowania, ale świętowanie bez takich praktycznych rozwiązań byłoby nieefektywne. El ministro panista Zalewski podpisał dzisiaj kilka umów intencyjnych, które wzmacniają polskie bezpieczeństwo. Pierwsza dotyczyła wspólnego konsorcjum państw NATO, które będzie kupować miny morskie. Podpisały a kraje bałtyckie. (…) Druga kwestia dotyczy zwiększenia naszych zdolności w pozyskiwaniu zdjęć satelitarnych, w wykorzystaniu komponentu satelitarnego i koordynacji pomiędzy państwami. Trzecia umowa, którą przed chwilą podpisałem, dotyczy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

– zaznaczył szef MON.

Porozumienie w sprawie Stałej Obserwacji w Przestrzeni Kosmicznej prowadzonej przez Sojusz (Alianza de Vigilancia Persistente desde el Espacio, APSS) podpisało 17 państw, con el nombre de Stany Zjednoczone. Porozumienie umożliwi polskim siłom zbrojnym dostęp do danych innych uczestników inicjatywy, jak również pozyskiwanych od dostawców komercyjnych. Przyczyni się do poprawy świadomości sytuacyjnej zarówno w instytucjach NATO, jak i w państwach członkowskich. Zaangażowanie Polski będzie stanowiło wkład w zdolności NATO, a jednocześnie pozwoli na uzupełnienie narodowych zdolności z zakresu rozpoznania satelitarnego.

Odnosząc się do postanowień szczytu, szef MON poinformował, że jedną z decyzji będzie ustanowienie Centrum NATO-Ukraina w Bydgoszczy.

Na tym szczycie będzie ustanowione Centrum Analizy, Szkolenia i Edukacji OTAN-Ucrania. Bromear con nasz es una suerte. Teraz to się finalizuje. To będzie jedno z postanowień szczytu w Waszyngtonie i wsparcie dla Ucrania

– Ministro podkreślił Kosiniak – Kamysz.

Dzięki jedności sojuszu jesteśmy bezpieczni. To jedność sojuszu jest tym, co atakuje Putin. W jego interesie służy osłabienie tej integracji, tej jedności. Mówił o tym pan wicepremier Kosiniak – Kamysz. Ten szczyt jest demonstracją jedności, ale bardzo praktycznej. Dzięki postanowieniom tego szczytu będziemy bezpieczniejsi. Będziemy mieli jasność, jeżeli chodzi o spełnienie planów regionalnych. Tutaj zawsze jest pewien niedosyt, ale decyzje, które będą podjęte w tym zakresie zwiększą nasze bezpieczeństwo. Podejmiemy decyzje dotyczące wsparcia Ucrania. Wiemy doskonale, że Ukraina jest tym państwem, które dzisiaj tak naprawdę broni całej Europy

– mówił w Waszyngtonie viceministro Paweł Zalewski.

Szef MON 9 lipca wziął także udział w Foro de la Industria de la OTAN.

Sytuacja bezpieczeństwa w Europie uległa radykalnej zmianie od czasu wybuchu wojny w Ucrania. Jako społeczność transatlantycka silnie doświadczamy także skutków wydarzeń w innych regionach – szczególnie na Bliskim Wschodzie i w rejonie Indo-Pacyfiku. Co więcej, mając na uwadze wsparcie udzielane Rosji przez Iran i Koreę Północną, jest jasne że stoimy wobec zagrożeń globalnych i łączących się ze sobą. Wyzwania bezpieczeństwa stojące przed Polską to dowód tej sytuacji. (…) Liczne naruszenia naszej przestrzeni powietrznej wymagają stałych misji typu Air Policing i obecności obrony przeciwrakietowej. Sytuacja w Ukrainie ukazuje, że posiadanie efektywnej obrony powietrznej to jedyny sposób ochrony przed zagrożeniami z powietrza. Należy dodać, że mierzymy się też z atakami hybrydowymi z wykorzystaniem migrantów na naszej granicy, co wymaga zaangażowania różnych służb i inwestycji znacznych środków. W ramach Narodowego Planu Obrony i Odstraszania, pod kryptonimem Tarcza Wschód, zabezpieczamy naszą granicę, w tym poprzez system fortyfikacji. Inicjatywa ta to ważny element naszej strategii odstraszania poprzez uniemożliwienie dostępu i w znacznym stopniu przyczyni się do wzmocnienia zdolności NATO do obrony całego terytorium Sojuszu. Wyzwania te to podstawa naszej całościowej strategii obronnej

– mówił w trakcie debaty szef MON.

Wicepremier przypomniał, że tylko solidarne podejście do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa przynosi efekty.

Musimy szukać możliwości wzmacniania współpracy w przemyśle obronnym, na przykład poprzez projekty wspólnej produkcji lub tworząc wielonarodowe projekty obronne. Tego rodzaju inicjatywy łączą zasoby i doświadczenia wielu krajów, dzieląc koszty bardziej równomiernie i zapewniając możliwość włożenia wkładu i czerpania zysków ze zwiększania zdolności przez wszystkich zaanga żowanych. Co więcej, w świetle obecnej sytuacji bezpieczeństwa wspieramy zwiększone współdziałanie pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym tak by zwiększyć możliwości rozwoju kluczowych kompetencji. Polska mocno opowiada się także za spójnym podejściem harmonizującym zdolności NATO z tymi którymi disponuje Unia Europejska, sprawiając że każde wydane euro i dolar przyczyniają się do naszego wspólnego bezpieczeństwa w ższym możliwym stopniu. Najlepszym przykładem takiego współdziałania jest Stała Współpraca Strukturalna (PESCO) realizowana w Unii Europejskiej, która ma na celu pogłębienie współpracy obronnej państw członkowskich

– mówił szef MON.

***

9 lipca w Waszyngtonie wicepremier W. Kosiniak – Kamysz i viceministro Paweł Zalewski spotkali się z pułkownikiem Romualdem Lipińskim. Szef MON wręczył weteranowi walk o Monte Cassino Złoty Medal Wojska Polskiego za czyny bohaterskie oraz pamiątkowy ryngraf. Pułkownik Lipiński w czasie II wojny światowej przemierzył szlak z armią generalła Władysława Andersa, brał udział w walkach na Monte Cassino i w bitwie o Ankonę.

MIL OSI