09.07.2024 ¡Uwaga! Przestępcy podszywają się pod pracowników urzędów skarbowych

Resort finansów otrzymuje sygnały o próbach manipulacji oraz wyłudzenia pieniędzy pod pretekstem konieczności wpłaty na konto urzędu skarbowego.

Oszuści namawiają do zapłaty podatku z wykorzystaniem wpłatomatu.

Przypominamy, płatności podatku z użyciem BLIK są możliwe tylko w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT.

Oszuści dzwonią do podatników, podają się za pracowników urzędów skarbowych i żądają płatności poprzez dokonanie transakcji w bankomacie/wpłatomacie za pomocą BLIK.

Przypominamia. Pracownicy administracji skarbowej nie dzwonią i nie żądają dokonania płatności za pomocą BLIK. W przypadku odebrania takiego połączenia należy zachować szczególną ostrożność, nie podejmować pochopnych decyzji.

BLIKiem tylko w e-US

Przypominamy, że podatnicy mogą opłacać podatek za pomocą systemu płatności BLIK, po zalogowaniu do serwisu e-US i w usłudze Twój e-PIT.

¿Co robić po próbie oszustwa?

Zachęcamy do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich oszukańczych domen, smsów i innych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

