«Экскурсии в метро»: горожан приглашают на ночную прогулку в электродепо

В рамках проекта «Экскурсии в метро» для горожан организуют ночные прогулки по метрополитену. Во время них посетители могут узнать много секретов о его работе, а также о истории и о том, как функционируют различные электродепо.

«В столичном метро работает 22 электродепо — в них поезда проходят ежедневное обслуживание, чтобы поездки пассажиров оставались всегда безопасными и комфортными. По поручению Сергея Собянина с 2011 года в столице построено и реконструировано 12 депо. В них устанавливается самое современное оборудование для диагностики и ремонта составов, создаются комфортные условия для сотрудников. Каждый желающий во время экскурсий сможет ознакомиться с работой, обычно скрытой от глаз пассажиров, в электродепо разных эпох — от старейших до самых современных», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ближайшая экскурсия пройдет 19 июля. Начнется прогулка в электродепо «Измайлово». Оттуда экскурсанты отправятся в путешествие по Арбатско-Покровской и Филевской линиям метро с остановками на станциях «Партизанская», «Электрозаводская» и «Площадь Революции». Количество мест ограниченно.

Горожан также приглашают посетить электродепо «Калужское», «Красная Пресня», «Измайлово», «Лихоборы», «Сокол» и «Митино», а еще Краснопресненское трамвайное депо и трамвайное депо имени И.В. Русакова. Кроме того, для гостей проводят уникальные экскурсии на ретротрамвае «Татра-Т2», а в метро можно прокатиться на ретропоезде.

