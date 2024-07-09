Финансовые новости: 09.07.2024, 15-56 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105NP4 (ИАДОМ 1P30).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

09.07.2024

15:56

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 09.07.2024, 15-56 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 97.71) и диапазона оценки рыночных рисков (до 818.21 руб., эквивалентно ставке 25.0 %) ценной бумаги RU000A105NP4 (ИАДОМ 1P30).

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