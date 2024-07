Финансовые новости: Соцсчет и соцвклад: новые возможности для граждан с невысокими доходами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Новая линейка банковских продуктов разработана для граждан с невысокими доходами, которые получают социальную поддержку от государства. Им будет предоставлена возможность открыть банковские счета и вклады на особых, более выгодных условиях. Законопроект о социальном банковском счете и вкладе Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Сумма для размещения на социальном вкладе не должна превышать 50 тыс. рублей. Процентная ставка по нему будет равна максимальной ставке по вкладам физических лиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по различным акциям. Это поможет надежнее защитить от инфляции накопления граждан с невысокими доходами. При этом социальный вклад можно будет в любое время пополнить (до 50 тыс. рублей) и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки. Что касается социального банковского счета, то размер ставки, по которой начисляются проценты на остаток до 50 тыс. рублей, должен быть не меньше половины ключевой ставки Банка России. На суммы свыше 50 тыс. рублей проценты будут начисляться в соответствии с договором. Получить проценты можно будет каждый месяц. Обслуживание таких счетов, а также переводы и платежи по ним в пределах 20 тыс. рублей в месяц будут бесплатными. Социальный банковский вклад открывается на один год. Если за это время статус владельца как получателя социальной поддержки не изменится, его продлевают на такой же срок. Специальные условия по счету тоже будут действовать при условии сохранения владельцем прав на социальную поддержку. По закону у человека может быть только один такой счет или вклад. Следить за соблюдением этого ограничения банки будут с помощью Реестра социальных банковских счетов и вкладов. Договоры по таким продуктам будут заключаться с клиентами в электронной форме через портал Госуслуг. Это позволит банку получить подтвержденную информацию о праве гражданина на получение социальной поддержки и, соответственно, на пользование новым финансовым инструментом, а его открытие будет быстрым, надежным и безопасным для обеих сторон. Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля 2025 года для системно значимых банков. Остальные кредитные организации должны будут запустить новые банковские продукты с 1 января 2027 года. Фото на превью: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

