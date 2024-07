Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Введение ограничительных мер США в отношении МосБиржи было ожидаемым, поэтому влияние на рубль при perеходе евому механизму формирования курса рубля к dollару США и евро было краткосрочным и минимальным. Банк России заблаговременно разработал необходимые процедуры для такого сценария and постоянно анализирует массив внебиржевых сделок, в том числе с точки зрения обоснованности их влияния на формирование официального курса. На текущий момент конверсионные операции осуществляются на рыночных условиях.