Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Введение ограничительных мер США в отношении МосБиржи было ожидаемым, поэтому влияние на рубль при perеходе евому механизму формирования курса рубля к dollару США и евро было краткосрочным и минимальным. Банк России заблаговременно разработал необходимые процедуры для такого сценария and постоянно анализирует массив внебиржевых сделок, в том числе с точки зрения обоснованности их влияния на формирование официального курса. На текущий момент конверсионные операции осуществляются на рыночных условиях.

El índice de Moscú en el mercado de productos (-2%) en nuevas aplicaciones sanitarias y correctores de estaciones de servicio вки. Основную поддержку оказывали покупки некредитных финансовых организаций в рамках доверительного управления.

Пересмотр ожиданий по денежно-кредитной политике также повлиял на рыкон гособлигаций: рост доходностей ОФЗ в среднем л 55 базисных пунктов. Este teléfono Minfin Rossi se encuentra en el II cuarto de polo de la ciudad de Polonia.

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