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Финансовые новости: Информация о деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Документы, устанавливающие должностные обязанности:

  • должностная инструкция;
  • приказ о распределении обязанностей;
  • трудовой договор.

Положения:

  • положения о правлении / совете директоров;
  • положения о комитетах;
  • положения об органах внутреннего контроля;
  • положение о подразделении, в котором осуществлял свои функции заявитель.

Протоколы заседаний:

  • протоколы заседаний правления / совета директоров / комитетов / органов внутреннего контроля.

Информация о принятых мерах:

  • документы, подтверждающие принятие заявителем в рамках компетенции необходимых и достаточных мер для предотвращения возникновения оснований, приведших к негативному событию в деятельности ФО;
  • иная информация о предложениях, представленных на рассмотрение органов управления финансовой организации в целях повышения эффективности управления рисками в деятельности банка, их минимизации и усиления внутреннего контроля.

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