Финансовые новости: Информация о деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

Документы, устанавливающие должностные обязанности:

должностная инструкция;

приказ о распределении обязанностей;

трудовой договор.

Положения:

положения о правлении / совете директоров;

положения о комитетах;

положения об органах внутреннего контроля;

положение о подразделении, в котором осуществлял свои функции заявитель.

Протоколы заседаний:

протоколы заседаний правления / совета директоров / комитетов / органов внутреннего контроля.

Информация о принятых мерах:

документы, подтверждающие принятие заявителем в рамках компетенции необходимых и достаточных мер для предотвращения возникновения оснований, приведших к негативному событию в деятельности ФО;

иная информация о предложениях, представленных на рассмотрение органов управления финансовой организации в целях повышения эффективности управления рисками в деятельности банка, их минимизации и усиления внутреннего контроля.

