Финансовые новости: Информация о деятельности Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России, о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Документы, устанавливающие должностные обязанности:
- должностная инструкция;
- приказ о распределении обязанностей;
- трудовой договор.
Положения:
- положения о правлении / совете директоров;
- положения о комитетах;
- положения об органах внутреннего контроля;
- положение о подразделении, в котором осуществлял свои функции заявитель.
Протоколы заседаний:
- протоколы заседаний правления / совета директоров / комитетов / органов внутреннего контроля.
Информация о принятых мерах:
- документы, подтверждающие принятие заявителем в рамках компетенции необходимых и достаточных мер для предотвращения возникновения оснований, приведших к негативному событию в деятельности ФО;
- иная информация о предложениях, представленных на рассмотрение органов управления финансовой организации в целях повышения эффективности управления рисками в деятельности банка, их минимизации и усиления внутреннего контроля.
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