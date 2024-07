Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!».

Участники Конкурса смогут познакомиться с современными образовательными технологиями, разработать и представить проекты, методические материалы и тематические сценарные планы, повысить компетенции в сфере образования, перенять передовой опыт в сфере наставничества.

Конкурс проводится по 4 номинациям:

— «Будущий наставник» для претендентов без опыта работы в сфере патриотического воспитания;

— «Молодой наставник» для специалистов по работе с детьми и молодёжью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы до трёх лет или участников боевых действий;

— «Наставник профессионал» для специалистов, имеющих опыт работы с детьми и молодёжью от трёх лет или опыт наставничества в военной службе и спортивной подготовке;

— «Наставник специальной подготовки» для руководителей или инструкторов патриотических клубов, специалистов по работе с детьми и молодёжью, ответственных за патриотическое воспитание с опытом работы более пяти лет, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации или военнослужащих, в том числе уволенных в запас.

400 финалистов Конкурса будут награждены сертификатом об освоении практико-ориентированной программы от Центра «Воин», а также пройдут командные испытания по военно-прикладным дисциплинам, образовательный блок и собеседование. Победители Конкурса будут включены в федеральный кадровый резерв для реализации проектов патриотического воспитания и награждены путевками от программы «Больше, чем путешествие».

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте https://стартнаставник.будьвдвижении.рф в срок до 1 августа 2024 г.

Организаторы Конкурса: Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи» (Центр «Воин»).

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI