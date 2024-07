Студент НГУ из Бангладеш стал серебряным призером в Международном конкурсе по астрономии и астрофизике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Студент 1 курса Физического факультета Новосибирского государственного университета Алам Мд Мустаким Бин завоевал серебро на Международном конкурсе по астрономии и астрофизике от России IAAC-2024. Обучающийся успешно представил нашу страну на соревнованиях, пройдя через три раунда: квалификационный, предфинальный и финальный. В НГУ Алам приехал из Бангладеш.

Международный конкурс по астрономии и астрофизике (IAAC) был организован немецким комитетом Edu.Harbour. В нем приняли участие более 14 500 студентов со всего мира. Квалификационный этап состоял из 5 задач по астрономии, различающихся по теме, сложности и предмету. За каждую задачу можно было получить до 5 баллов (всего 25 баллов). В предфинальном раунде участники решали 6 задач: 2 базовые задачи, за которые они получали по 4 балла, 2 сложные задачи, оценивающиеся в 6 баллов, и 2 исследовательские задачи, за которые можно было набрать 8 баллов.

— Мой главный интерес — это астрономия, и это не первое мое соревнование. Я был национальным медалистом на олимпиаде по астрономии в Бангладеш в своей средней школе. Я принял участие в IAAC-2024, чтобы продемонстрировать свои способности и успешно представить НГУ на международных соревнованиях. Кроме того, я работаю официальным послом IAAC.



В конкурсе действительно была очень мощная конкуренция. Почти 6 месяцев я соревновался с другими студентами. Сначала мне нужно было пройти квалификацию на конкурс, в ходе которой я решил все задачи. Затем наступило самое сложное — предфинальный раунд, когда предстояло решить 6 задач: 2 из них были продвинутого уровня, а 2 — с анализом исследовательской работы. Мне пришлось проанализировать всю исследовательскую работу ученого, ответить на вопросы и решить задачи. Это была самая трудная часть. Большинство участников именно на этап этапе терпят неудачу. Но я решил их все и дошел до финального раунда, чему был очень рад. В последнем туре я набрал 18 из 20 баллов и получил серебро! Я доволен своими достижениями и тем, что я представлял свой университет, — рассказал Алам Мд Мустаким Бин.

