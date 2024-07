Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В последние дни учебного года в Институте машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ состоялись итоговые аттестационные экзамены для выпускников программ рабочих профессий «Оператор станков с программным управлением» и «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».

В рамках проекта «Приоритет 2030» в ИММиТ были открыты две программы по освоению рабочих профессий: «Программирование станков с ЧПУ. Оператор-наладчик станков с ЧПУ» и «Сварщик». Первый набор составили студенты старших курсов Высшей школы машиностроения и Высшей школы физики и технологии материалов ИММиТ. Начиная с апреля, ребята без отрыва от основного обучения погрузились в освоение рабочих профессий.

Тонкости работы оператора станков с программным управлением студенты постигали на станках токарной и фрезерной группы. Ребята научились анализировать чертежи и изготавливать детали, освоили разработку и отладку управляющих программ, подбор режущего и измерительного инструмента, а также наладку ЧПУ-оборудования. На итоговом экзамене присутствовал заместитель генерального директора предприятия точного машиностроения и приборостроения «Гипро-М» Игорь Четвериков. Он отметил высокий уровень знаний и навыков, полученных студентами, их профессионализм в работе на реальном оборудовании.

Освоение рабочей профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» проходило на специально оборудованных сварочных постах. Студенты научились контролировать и исправлять дефекты ручной дуговой сварки. Во время итогового экзамена слушатели программы продемонстрировали навыки выполнения частично механизированной сварки сложных и ответственных конструкций, работу с дефектами сварных швов. На экзамене присутствовал советник директора по научно-техническому развитию Северо-западного аттестационного научно-технического центра «Энергомонтаж» Сергей Аристов. Он также отметил условия и качество подготовки студентов. От имени Национального агентства контроля сварки (НАКС) Сергей Викторович предоставил выпускникам скидку в размере 25 % на оплату процедуры независимой оценки квалификации.

По отзывам слушателей, обучение проходило очень увлекательно, а полученные навыки пригодятся им как в дальнейшем обучении, так и в жизни. Подавляющее большинство студентов предлагало увеличить количество практических часов.

Стоит отдельно отметить, что представители работодателей из реального сектора экономики считают, что получение студентами дополнительной рабочей квалификации значительно улучшит качество инженерной подготовки выпускников Политеха. Гости высказали заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по рабочим профессиям и предложили искать пути для его расширения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI