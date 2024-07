Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

9 июля 2024 года в зале Учёного совета Государственного университета управления прошла торжественная церемония награждения студентов ГУУ за достижения в спорте и продвижение здорового образа жизни, в которой принял участие ректор Владимир Строев.

Награды получили учащиеся ГУУ, занимавшие призовые места на различных соревнованиях в 2023-2024 годах, тренеры, администраторы команд и социальных сетей, освещающих спортивные события.

Владимир Строев поблагодарил собравшихся за хорошие результаты и заверил, что руководство университета постоянно следит за всеми спортивными событиями, в которых принимают участие наши студенты. Также ректор выдвинул инициативу со следующего учебного года ввести общедоступный график спортивных событий, чтобы руководство вуза и болельщики могли заранее планировать своё присутствие на соревнованиях.

Владимир Строев отметил, что в университете уже есть сложившиеся спортивные школы, например, хоккейная и по игре в бильярд, которые нужно поддерживать и развивать. «Особенность студенческого спорта в том, что он не вечен. Люди заканчивают обучение и уходят, им нужно успеть в относительно короткий срок передать свой опыт и университетские традиции следующему поколению», – сказал Владимир Витальевич.

Директор Департамента стратегического развития кампуса Марина Сугробова поблагодарила ребят за вклад в развитие университетского спорта и напомнила, что в текущем году был создан Студенческий спортивный клуб ГУУ, а также Клуб спортивных болельщиков, которые поддерживают участие наших спортсменов в любых соревнованиях. В скором будущем планируется создание отдельного сайта, где будет публиковаться вся необходимая информация: анонсы, результаты, таблицы участников и трансляции спортивных турниров.

Владимир Строев предложил Марине Сугробовой создать большой альманах, где была бы отражена история спорта в нашем вузе и упоминались выдающиеся спортсмены – выпускники ГУУ.

«Мы продолжим развивать спорт в ГУУ, в том числе и корпоративный. Будем делать информацию доступной. Можете рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку. Ещё раз спасибо за успехи, ждём новых побед в следующем году», – в завершении церемонии сказал ректор.

Всего в списке награждённых 47 человек. Прилагаем для ознакомления с героями спорта.

Список награждённых

*При использовании материалов ссылка на сайт обязательна.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI