Студентка СПбГАСУ победила в конкурсе «САПР-Перспектива 2024»

MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Злата Золотых

Злата Золотых, студентка третьего курса строительного факультета СПбГАСУ, одержала победу на Всероссийском профессиональном конкурсе студенческих проектов «САПР-Перспектива 2024».

Конкурс «САПР-Перспектива» организует компания «Нанософт». В нём состязаются будущие инженеры, которые выполняют проекты с применением программных продуктов линейки nanoCAD. В этом году в конкурсе приняли участие 95 студентов из 24 российских вузов.

Проект промышленного здания, выполненный Златой Золотых под руководством старшего преподавателя кафедры архитектурно-строительных конструкций СПбГАСУ Алёны Ведерниковой, завоевал награду в номинации «Архитектура общественных и промышленных зданий и сооружений».

«Всё началось с того, что преподаватель предмета архитектурно-строительных конструкций зданий и сооружений Алёна Андреевна Ведерникова предложила мне выполнить курсовой проект в программе NanoCAD BIM Конструкции. Предложение заинтересовало меня, ведь это новая программа для проектирования, которая совмещает в себе чертежи и 3D-модели. В течение всего семестра я изучала её и проектировала своё здание. Когда узнала о конкурсе, решила, что это отличный шанс попробовать свои силы и навыки», – рассказала Злата.

Студентка ставила задачу разработать современное промышленное здание, совмещающее в себе два промышленных и один административно-бытовой корпуса, с фиксированным количеством сотрудников, работающих в две смены. С помощью нормативных документов и возможностей программы эти задачи были успешно выполнены, и создана 3D-модель здания.

Злата Золотых планирует и дальше развивать свои навыки работы в данной программе, в проектировании в целом, участвовать в конкурсах. Желаем ей успехов!

