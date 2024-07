Студентка гуманитарного института — бронзовый призер Кубка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Кировской области прошел Кубок России по триатлону (спортивная дисциплина акватлон), в котором по разным возрастным группам приняли участие почти 150 спортсменов из 18 регионов страны. В группе женщин отлично выступила и завоевала бронзовую медаль студентка Гуманитарного института Татьяна Нефедова.

Акватлон — разновидность триатлона, представляет собой спортивное двоеборье: плавание + бег. Татьяна проплыла 1 км и пробежала 5 км с результатом 36 минут 47 секунд и подтвердила разряд кандидата в мастера спорта. По словам спортсменки, впечатления остались отличные, потому что старт проходил в посёлке и участники бежали настоящий кросс по пересеченной местности, а не скучный забег по асфальту. Кроме того, порадовала общая организация — проживание в сотне метров от места старта, прекрасное питание и трансфер для участников.

Поздравляем Татьяну с медалью Кубка России! Желаем дальнейших спортивных успехов!

