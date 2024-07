«Сочетание учительства и математики — формула успеха в управлении»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Выпускница Вышки Наталия Киселева — чиновник в сфере образования и молодежной политики, педагог, созидатель. В интервью «Конструктору успеха» она рассказала про учительство, свою учебу и становление в управлении, а еще — почему школа не должна быть похожа на самолет.

— У вас интересный, удивительно широкий набор курируемых вопросов. Расскажите, в чем вы видите преимущество в объединении образования, культуры, спорта и молодежной политики под кураторством одного заместителя губернатора?

— Мне кажется, это логичное и мудрое решение нашего губернатора Владимира Владимировича Мазура. Сейчас внимание уделяется развитию детей и молодежи, воспитанию, интеграции общего и дополнительного образования. Объединение образования, спорта и культуры — интеграция всех ресурсов для воспитания детей и молодежи. А через детей и молодежь — вовлечение семей, старшего поколения. И конечно, вполне логично, что молодежная политика включена.

Это дает хорошие и быстрые практические результаты.

Фото из личного архива

Так, объединение спорта и образования — это введение в регионе спортивных выходных, всеобщих турниров норм ГТО, единых спортивных событий во всех районах области. С апреля во всех детских садах, школах и колледжах мы дали старт проекту, направленному на формирование здорового образа жизни, с активных двигательных и танцевальных перемен, которые разработаны для образования специалистами культуры и спорта. Мы активно вовлекаем семьи в сдачу норм ГТО. Томск в этом году принимает всероссийский фестиваль семейного ГТО в августе. Эти проекты вовлечения в массовый спорт мы продолжаем и будем развивать. Совместно организуем инвентаризацию спортивной инфраструктуры и оборудования в учреждениях образования, чтобы системно оснащать и развивать.

Объединение культуры и образования позволило нам в кратчайшие сроки перестроить работу в рамках федерального проекта «Пушкинская карта», интегрировать программу театров и музеев со школьной программой по литературе и истории. И в новый учебный год мы входим с уроками в театрах и музеях для школьников области.

Для сельских территорий мы прорабатываем интеграцию образовательных учреждений с учреждениями культуры в единый культурно-образовательный центр. Это оптимальное решение по сохранению школ в селах, вовлечению жителей в культурно-досуговую деятельность.

Главное — сокращается процесс межведомственного согласования, строится простая и более качественная коммуникация.

А это в наше время одна из ключевых задач — построение качественной коммуникации, особенно в управлении и в органах власти.

— Да, качественная профессиональная коммуникация для управленцев, государственных служащих — один из главных вопросов, достижений и проблем. Вам нравится быть чиновником?

— Я — управленец, заместитель губернатора прекрасной Томской области, координатор людей, проектов и процессов.

Не вся работа и ежедневные задачи, которые я решаю, внешне ассоциируются непосредственно со мной. Участвуют многие специалисты разного уровня. Включаются руководители подведомственных департаментов и учреждений, главы районов и муниципалитетов, есть межведомственные проекты. Моя работа — управлять всеми потоками и координировать процесс, держать руку на пульсе, как говорят.

Фото из личного архива

Здесь вряд ли уместно говорить про «нравится — не нравится». Непростая работа, высокий уровень ответственности, концентрации, многозадачность, прозрачность, постоянная включенность, критическое отношение общественности ко всему — к каждому слову, действию.

Управление — это про смелость, про готовность и способность брать на себя ответственность решать задачи, а не рассказывать о том, как много нерешаемых проблем. Важно думать о том, какие результаты дадут решения, которые принимаем сегодня, через год, пять-десять лет. Постоянное согласование стратегии и тактики. Это особенно актуально для управления в образовании и молодежной политике. Дети, которые приходят в школы сейчас, через десятилетие будут принимать решение о своей будущей профессии, а еще через десятилетие — решения о развитии региона и страны. Какими будут они и их решения, зависит от нашей с ними работы сегодня.

Каждую неделю говорю директорам школ и начальникам муниципальных управлений образования в «Часе директора»: «Важен каждый ученик и то, как мы создаем для него ситуацию успеха! Нельзя оценивать школу только по результатам олимпиад, высоким результатам итоговой аттестации отдельных учеников. Радоваться результатам, конечно, нужно, как мы радуемся успехам каждого ребенка, каждого ученика». Коллеги спрашивают: «Какие же тогда ориентиры результата качественной работы школы?» Отвечаю: «В Томской области — сохранность кадров, контингента учеников и количество выпускников, которые поступили в вузы и техникумы Томской области».

Фото из личного архива

— Многое из того, что вы говорите, звучит непривычно для представителя власти. Наверняка люди непросто реагируют на такие подходы и стиль работы. Как справляетесь?

— Учу и учусь постоянно. Управление — это не про славу и не про власть. Наверное, это то, с чем не справляются многие: понять отличие между «управлять» и «властвовать».

Учиться управлению я пришла когда-то в магистратуру ВШЭ. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что с этого обучения начался новый этап личного и профессионального развития. Старт моего обучения в магистратуре Высшей школы экономики совпал с поступлением в вуз старшего сына, с параллельным стартом новой профессиональной деятельности и сменой региона проживания.

— Что оказалось самым сложным в обучении в магистратуре Вышки?

— Знаете, когда-то мои школьники по итогам реализации проекта сделали такой вывод: «Взрослым с их опытом и экспертным мнением сложно открываться новому».

Это очень точно описывает мои сложности в первые месяцы обучения в магистратуре.

15-летний опыт управления и почти 20-летний стаж работы в образовании к моменту поступления в Вышку — и понимание, что мыслить нужно иначе, чтобы развивать образование, а не топтаться на месте

На многие вопросы можно и нужно смотреть с другой позиции, другими глазами. Этому учили в магистратуре Вышки: серьезной аналитике, пониманию ценности образования, подходов к управлению образованием, пониманию разных позиций. Что интересно — нам не давали явных ответов на вопросы. Нас учили эти вопросы задавать и находить ответы самим. Это открытая форма добывания знаний, где постоянная коммуникация с сокурсниками и преподавателями — серьезная часть образовательной программы. Это было совершенно новым.

Помню, на одном из заключительных семинаров Катерина Николаевна Поливанова сказала, что смысл магистратуры Высшей школы экономики — в формировании сообщества активных людей в образовании, готовых на опыте нашей отечественной системы образования, ее лучших практик строить дальнейшее развитие. И добавила, что мы должны быть готовы к тому, что новые знания и новый опыт, другая система получения образования, с которой мы столкнулись в магистратуре Вышки, могут привести к неожиданному профессиональному движению, желанию перемен.

— Что было дальше?

— В 2018 году я стала заместителем министра образования Московской области. Помню, тогда мои преподаватели сказали: «Будь готова к тому, что теперь ты будешь виновата в том, что не делала, и в том, что делала. В каждом слове и деле станут искать подвох и радоваться ошибкам. Делай все хорошее, что в твоих силах. Даже если 10% идей ты сумеешь реализовать, то ты работаешь не зря».

Фото из личного архива

Для меня это было неожиданным поворотом. Я чувствую школу, я про содержание, про системность, про учителей и про детей.

— С таким глубоким пониманием содержания образования прийти в чиновничью среду — это смело. Зачем?

— Открывались возможности влиять на некоторые процессы в образовании с точки зрения управления, возможности дать толчок к развитию, поддержать и сохранить лучшее, направить и настроить.

Будучи заместителем министра образования Московской области, я продолжала работать учителем и преподавала математику в московской школе. Я считаю, что представителям органов власти, работающим в образовании, важно преподавать. Как, например, в медицине, где руководители являются практикующими врачами.

— Почему?

— Чтобы понимать, как системно выстраивать процессы, нужно видеть и слышать детей, их родителей и учителей. В первую очередь детей, подростков. Многие взрослые люди, общаясь с детьми, со студентами, слушая их аргументы, иначе воспринимают свои действия и решения. Молодые люди более открыты к новшествам, они могут придумывать для стандартных ситуаций нестандартные решения, находить решения для нестандартных ситуаций. Это актуально в наше время. Мне в пандемию очень помогали мои школьники с организацией уроков, организацией взаимодействия с учениками. Сейчас в работе постоянно встречаюсь и разговариваю с молодежью, с учителями, с директорами школ.

Я — учитель математики и горжусь этим. Благодарна своей профессии и педагогическому опыту. Благодарна Герценовскому университету за качественное математическое образование и Вышке — за управленческое.

Фото из личного архива

В управлении очень помогает опыт учительства. Так что я, по сути, продолжаю выступать в роли учителя, создаю ситуацию успеха для учеников. Просто ученики теперь другие. Это не дети, а взрослые люди, управленцы — директора школ, сотрудники департаментов. И среди них немало тех, кто готов учиться, развиваться и действовать, и тех, кто не готов изменять свои принципы и стиль работы. Есть и кадровый дефицит, и сложности коммуникаций.

Все как и в школе. Школа — самостоятельный мир, экосистема, как сейчас модно говорить, отражение города, региона.

— Вы говорите, что системе образования нужны новые решения. Это значит, что она в кризисе? Или просто изменения должны происходить постоянно?

— У меня такое ощущение, что о кризисе и переменах в системе образования говорят все 30 лет, что я в ней работаю. Думаю, что еще и раньше говорили. Помню, в 2007 году мы в школе получили большой президентский грант на реализацию крупного проекта, к которому серьезно готовились. И 1 сентября на собрании команды школы я сказала примерно следующее: «Мы молодцы, хорошую работу сделали, грант получили — вот теперь можно спокойно работать». Я часто вспоминаю этот день, потому что ни одного спокойного года — без изменений, нововведений, реформ — с тех пор не было.

Фото из личного архива

Система образования, с одной стороны, очень консервативна, поскольку нарабатывала свои принципы столетиями. Классно-урочная система от Яна Амоса Коменского из XVII века. Посмотрите на фотографии учебных кабинетов XIX и XXI веков: три ряда парт, учитель, возвышающийся над учениками, одна доска перед всеми. Плюс-минус одна логика через столетия. Но одновременно школа — живая система, которая объективно должна быстро реагировать на изменения в социуме.

Профессор Высшей школы экономики, мой учитель Анатолий Георгиевич Каспржак так описал кризис современной школы: «Было проведено большое исследование подростков и их отношения к школе. Одна девочка сказала, что школа похожа на самолет: все сидят друг за другом, смотрят в затылок друг другу и думают, когда все это закончится». Он призвал нас к тому, чтобы мы старались сделать школу максимально непохожей на самолет.

— Как этого добиться?

— Есть разные способы. Мне нравится находить интересные решения и рассказывать о них, веду телеграм-канал. В Томской области невероятное количество интересных решений, сохранение традиций и аккуратное внедрение инноваций. Умный регион с сильным влиянием университетов на все уровни образования, с невероятно сильной и развивающейся системой среднего профессионального образования, с очень классными решениями в интеграции основного и дополнительного образования. Например, выпускаются ученики Томского физтехлицея, математики и физики, практически все с музыкальным образованием, активно занимаются спортом.

Фото из личного архива

Я стараюсь акцентировать внимание на таких правильных решениях для гармоничного развития ребенка. Зачем изобретать велосипед или метаться из стороны в сторону в стремлении все успеть? Сейчас это, кстати, серьезная проблема школьников и родителей: акцент на раннее развитие (иностранные языки и математика с двух лет, больше кружков и секций, больше проектов, конкурсов и олимпиад). В итоге дети к подростковому возрасту устают невероятно, их нагрузка превышает рабочий график взрослого человека.

И это одна из задач школы — помочь семье в многообразии возможностей сделать правильный выбор для развития ребенка. Это объединяющая семью и школу задача. Через интеграцию общего и дополнительного образования, через систему воспитания, через работу с родителями, через все символы, артефакты, которые очень много значат в школьной жизни. Много времени провожу в районах, в городских и сельских учреждениях образования. Всегда обращаю внимание на организацию образовательного пространства.

Как говорят, театр начинается с вешалки, я уверена, что в школе учат и воспитывают стены и школьное пространство. Гардероб — культура организации и порядок в нем. Стенды с достижениями школы — кем и чем гордится школа, о чем хочет рассказать каждому, кто приходит. Расписание уроков и занятий, событий и мероприятий, система взаимоотношений между взрослыми и детьми, стиль общения работников и учеников, их внешний вид и многое другое.

В детских садах или в начальной школе значимо, на каком уровне находятся рисунки или плакаты. Если они на уровне моих глаз, то я понимаю, что это не для детей, а для проверяющих.

Фото из личного архива

Очень важно отмечать то, как организован образовательный процесс. Все ли сидят по классам или возможно проведение учебных занятий в рекреациях, музеях, на экскурсиях, в лабораториях колледжей и вузов. Выстроена ли система взаимоотношений между школами, колледжами и вузами. Есть ли система договоренностей с предприятиями, куда ребята могут пойти на экскурсии. Такой широкий горизонт необходим, потому что образование — созидание образа мира и своего с ним взаимодействия.

— У вас большой опыт работы в разных регионах — Мурманской области, Москве, Подмосковье. Чем выделяется Томская область?

— Когда я работала в Рыбаков Фонде, я объездила почти половину регионов страны, успела познакомиться с разными учреждениями образования. У Томской области есть специфика, которая заметно отличает этот регион. Это тоже было одной из причин приехать сюда работать. Томск уже больше сотни лет — наукоград, единственный регион, в уставе которого научно-образовательная деятельность прописана как градообразующая.

Средний возраст жителей Томской области — 36 лет. Здесь каждый четвертый — студент. Здесь учатся люди из 97 стран мира и 82 регионов России. Это активная молодежь, которую встречаешь всюду — на улицах, в библиотеках, в торговых центрах, спортивных комплексах, университетах, кафе. Молодежное сообщество влияет на развитие всей области.

Фото из личного архива

Люди делают по-настоящему прекрасные проекты, но не все об этом знают. Иногда о прекрасных событиях не знают за пределами Томска или районного центра, не говоря уже обо всей стране. Про плохое кричат громче, чем про хорошее. Собираю то невероятно важное, интересное и правильное, что здесь есть в разных сферах: в образовании, спорте, культуре. Стараюсь поддержать и развивать.

Недавно услышала, что я в своем телеграм-канале рассказываю томичам про томичей и про Томск, открываю Томск тем, кто в нем никогда не был. Многие, кто однажды приехал сюда, влюбляются в Томскую область, восхищаются ее потенциалом, возможностями и красотой при всех сложностях, которые накопились годами, которые решаем ежедневно, последовательно. Конечно, по взмаху волшебной палочки изменения не происходят, все пошагово, постепенно.

— А чем вы занимались в Рыбаков Фонде?

— Я продумывала и реализовывала цикл проектных конкурсов, направленных на выявление интересных решений и интересных людей в образовании. Мы поддерживали эти решения грантовыми программами. Это были конкурс «Территория образовательных проектов школа (ТОПШкола)», конкурс учителей-новаторов «iУчитель».

Среди победителей, кстати, были школы Томской области, которые получали миллионные гранты для реализации своих проектов. Школы имели возможность инициировать доброе дело вместе с родителями, учениками и учителями и получить дополнительное финансирование на реализацию этой идеи. Вся эта система вошла в итоге в программу «Равенство возможностей», из которой потом вырос одноименный благотворительный фонд.

Фото из личного архива

«Равенство возможностей» и наша цепочка конкурсов в 2017 и 2018 годах входили в перечень ста лучших образовательных инноваций мира (Global HundrED).

— Вы на связи со своими вышкинскими сокурсниками?

— Да, конечно! Мне невероятно повезло учиться с очень крутыми, талантливыми ребятами! Мы до сих пор общаемся в общем чате, по возможности встречаемся. А когда-то во время учебы это был коммуникационный ресурс, где мы общались, обменивались впечатлениями, поддерживали друг друга, помогали собраться с силами, получить совет. Даже когда хотелось все бросить, не хватало сил, от ребят приходило сообщение: «А ну-ка, возьми себя в руки, еще есть целых полчаса, успеешь!»

Это очень помогало мне лично.

— Математика осталась в вашей жизни?

— Конечно, потому что математика — наука для управления. Мне несказанно повезло, как я уже говорила, что я учитель, и тем более — что я учитель математики. Я уверена, что математика — это наука для управления!

Это умение анализировать, работать с различными объемами данных, это сравнение, сопоставление. Многие принципы управления основаны на математических методах и моделях.

Уверена, что сочетание учительства и математики — формула успеха в управлении. Не раз об этом говорила ребятам, которые только выбирают профессию.

Математика — это и постоянная тренировка мозга, помощь в решении сложных задач в работе и в жизни.

Главное в управлении, как и в математике, — находить правильное и красивое решение.

