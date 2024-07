Сотрудник ГУУ признан одним из лучших организаторов мероприятий в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудник Управления молодёжной политики и воспитательной работы Алмаз Ахаев прошёл конкурсный отбор и принял участие в школе организаторов «Бэкстэйдж» проектного офиса «Молодёжь Москвы».

В рамках проекта участники посещали образовательные лекции и, работая в командах, создавали концепцию собственного мероприятия, которое затем воплощали в жизнь на площадке Ходынского поля в рамках празднования Дня молодёжи 29-30 июня.

По результатам испытаний, команда Алмаза Ахаева получила звание лучшей команды школы организаторов. Заместитель председателя Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Павел Симаков наградил победителей на главной сцене Ходынского поля.

«Было очень классно конкурировать и набираться опыта с высококвалифицированными специалистами в сфере проведения мероприятий. Данная победа подтверждает, что ГУУ готовит лучших организаторов по данному направлению», – поделился впечатлениями Алмаз Ахаев.

Желаем победителю дальнейших успехов в трудовой деятельности и на различных конкурсах.

