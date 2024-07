Собянин: 12,7 тыс. жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Южном административном округе (ЮАО) столицы в программу реновации включено 378 домов, где живут 82,3 тысячи человек. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Для возведения новостроек подобрана 61 стартовая площадка. На сегодня в ЮАО 27 домов введены в эксплуатацию и переданы под заселение, 32 дома — в проектировании и строительстве. Правообладателями новых квартир уже стали 12,7 тысячи жителей округа», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Для удобства горожан также развивается социальная инфраструктура. Например, в районе Бирюлево Западное запланировано строительство крупного образовательного комплекса на 1550 мест, в Царицыне — школы для 900 детей, а в Нагатинском Затоне — образовательного комплекса для 570 ребят.

Кроме того, в Даниловском районе появится детский сад, рассчитанный на 500 мест, и школа для 975 человек, а в Чертанове Северном уже построен учебный корпус для 300 учащихся. В Нагатино-Садовниках на территории технопарка «ЗИЛ» заканчивается возведение инженерного корпуса с физкультурно-оздоровительными помещениями.

