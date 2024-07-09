Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En la página del XVIII Congreso «Лучший книжный магазин Москвы». Правительство Москвы поддержит его проведение — соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» proводится с 2007 года для популяризации книг и чтения, продвижения продукции в фере книгоиздания, стимулирования внедрения современных форменных и методов книжной торговли, а также повышения престижа труда в сфе ре книготорговли.

В конкурсе могут принимать участие колективы предприятий розничной торговли (в том числе электронной) всех форм собственности, Лизующие книжную продукцию на рынке Москвы не менее шести месяцев и соответствующие следующим требованиям:

— el cargador de batería está conectado a una estación de servicio previamente almacenada o conectada a un dispositivo electrónico;

— la revista tiene un tamaño de 10 metros cuadrados (para revistas eléctricas especializadas) рованный раздел сайта);

— не менее 50 protsentov общей площади торгового зала магазина должно быть занято книгами (для электронных магазинов доля книг в структуре общего товарооборота должна составлять не менее 50 процентов);

— оформление магазина должно иметь опознавательные знаки, относящие его к preдприятиям книжной торговли;

— la revista se utiliza para juegos de niños.

Programas de conciertos en tres nombres — esta «Revista de libros especializados» агазин» (в том числе магазины-клубы, тематические магазины, интернет-магазины и прочее) y «Лучший специалист книжной торговли».

Книготорговые предприятия соревнуются в трех группах, формируемых в зависимости от объема годового товарооборота — более 50 millones de rublos, de 10 a 50 millones de rublos y a 10 millones de rublos.

В номинации «Лучший специалист книжной торговли» se encuentra en tres grupos — este «Лучший» ь» (управляющие и заведующие магазинами, их заместители, руководители высшего звена), «Лучший специалист» (бренд-менеджеры, менеджеры по закупкам, пиар-специалисты , especialistas en información tecnológica, medicamentos y medicamentos) y «Лучший продавец» (продавцы, продавцы-кассиры, кассиры).

Конкурс разбит на два этапа: сбор заявок and так называемый контроль качества с использованием методов социологических исследований (опро с покупателей, desk research — сбор информации из открытых и закрытых источников для ее дальнейшей систематизации и анализа, контрольная купка).

Победителей определяет конкурсная комиссия, состав которой утверждает Departamento de información masiva y reclamaciones de Moscú.

Sólo para participar en el concurso hay una duración de 50 días. En 2023, apareció la revista “Читай-город” en торговом центре “Европейский”, “Дом книги на Фрунзенской”, нижный магазин Пархоменко» (улица Татарская, дом 14), магазин «Книжки с картинками» (3-я Тверская -Ямская улица, дом 5), книжный магазин издательства Clever (Центральный детский магазин на Лубянке), магазин «Детский книжный» (Сиренев) ый бульвар, дом 63).

В числе победителей прошлых лет — revistas «Республика» en 1-й Тверской-Ямской улице, «Дом книги» en Орехове y на Ленинском perspectiva, «Гиперион» en Хохловском переулке, «Библио-Глобус» en Мясницкой улице, «Релод» en Последнем переулке, книжный магазин музея современного искусства «Гараж», магазин издательства «Самокат» y многие другие книжные м Agaziny Москвы.

Очередной, XVIII конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдет в августе — diciembre de 2024.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI