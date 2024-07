Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Конкурс разбит на два этапа: сбор заявок and так называемый контроль качества с использованием методов социологических исследований (опро с покупателей, desk research — сбор информации из открытых и закрытых источников для ее дальнейшей систематизации и анализа, контрольная купка).