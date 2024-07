«Собаки, друзья и человеки» в Воронцовском парке

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Воронцовском парке пройдет фестиваль «Собаки, друзья и человеки». Для любителей животных и их четвероногих друзей пройдут мастер-классы и интерактивные игры, познавательные лекции и консультации специалистов в области кинологии и ветеринарии. Кроме того, гостей ждут кинотеатр под открытым небом, шоу летающих собак дог-фрисби-клуба, благотворительный маркет и подарки от партнеров мероприятия.

Для юных участников подготовили детскую зону, где они примерят на себя профессию ветеринара. На празднике можно познакомиться с собаками из приютов и, возможно, встретить своего будущего верного друга.

Необходима регистрация.

