Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В доме З.И. Рясовской — А.П. Ермолова, расположенном в Нащокинском переулке (дом 12, строение 1), реставраторам удалось найти сразу несколько ценных артефактов середины XIX века. Многие из них были скрыты за поздними перекрытиями, которые сейчас демонтируются. Особняк построен в стиле эклектики, он является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас его готовят к комплексной реставрации.

«Московские памятники архитектуры скрывают в себе множество тайн и загадок, поэтому процесс реставрации часто сопровождается удивительными находками. На этот раз во время работ по расчистке стен специалистам удалось обнаружить дореволюционные обои и наклеенную на стену газету “Московские ведомости” 1862 года — можно увидеть страницы периодического издания с объявлениями. Также за обшивкой из гипсокартона скрывалась деревянная дверь с латунными петлями, а потолочные перекрытия закрывали лепной декор и кессонированные потолки середины XIX века. Все найденные элементы будут обязательно сохранены», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее оформление интерьеров в большей части помещений считалось утраченным. Найденные элементы позволят воссоздать более полную картину облика помещений исторического здания. Находки будут экспонироваться на месте. Газету на стене поместят под стекло и дополнят рамой.

При реставрации особняка планируется привести в порядок декоративное оформление фасадов. Они выполнены в стиле эклектики 1870-х годов. Главный фасад украшают междуэтажные тяги, окна обрамлены наличниками, венчающий карниз выполнен в виде кронштейнов с цветочным орнаментом, углы оформлены как полуколонны, а под окнами находятся филенки с геометрическим рисунком.

На сегодняшний день в особняке завершаются противоаварийные работы. Специалисты расчищают стены от обшивок из гипсокартона и поздних отделочных слоев, снимают подвесные потолки и разбирают бетонное основание пола в подвале, также проводится установка временных подпорок из бруса в холле первого этажа и подвале, окна укрепляются обрамлением из бруса, а стены усиливаются вертикальными стяжками. Параллельно ведется разработка проекта реставрации, в котором будут учтены найденные в ходе работ ценные элементы.

Особняк был построен в 1830-х годах по заказу надворной советницы Зои Рясовской. К 1836-му, когда все постройки были возведены, владельцем дома стал генерал от инфантерии Алексей Ермолов. Известно, что его дом посещали такие выдающиеся личности, как генерал-лейтенант Денис Давыдов, историк Михаил Погодин, писатель Михаил Загоскин и поэт Михаил Лермонтов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI