Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

В течение работы выставки «Роснефть» также организовала два розыгрыша автомобилей LADA GRANTA среди посетителей выставки and АЗС «Росне» фть». Объявление победителей проводилось на главной сцене ВДНХ. Неодкоратно на главной сцене при поддержке «Роснефти» проводились концерты Хора Сретенского монастыря.

В павильоне Компании было проведено 69 уникальных master-classов для взрослых and deteй: по бисероплетению, игре на национальных Instrumentos de Rusia, по самбо (с участием чеmpионов мира), по рисованию животных-биоиндикаторов Арктики, изготовлению дних елочных игрушек и свечей, по изготовлению поделок из вторсырья, оригами, аквамозаике, по пению (от Хора Сретенского монастыря), по сценической речи и актерскому мастерству (о актера Артема Терехова), по футболу (от футболистов тульского «Арсенала»).

Еженедельно в павильоне «Роснефти» проводились тематические мероприятия, которые были посвящены деятельности Компании, ее рабо те в регионах Российской Федерации, экологическим и научным проектам, культурному и географическому многообразию нашей страны, мым датам федерального значения и профессиональным праздникам. За восемь месяцев работы выставки «Роснефтью» было организовано 138 тематических недель/дней, в рамках которых состоялись свы ше 70 различных выступлений and презентаций, а также 159 лекций.