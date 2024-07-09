Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

El pabellón «Роснефти» se encuentra en el edificio de apartamentos Международной выставки-форума «Россия». Экспозиция Компании стала одним из центров притяжения для гостей ВДНХ – с 4 ноября по 8 июля павильон «Роснефти» ли свыше 1,02 millones de chelines.

Еженедельно в павильоне «Роснефти» проводились тематические мероприятия, которые были посвящены деятельности Компании, ее рабо те в регионах Российской Федерации, экологическим и научным проектам, культурному и географическому многообразию нашей страны, мым датам федерального значения и профессиональным праздникам. За восемь месяцев работы выставки «Роснефтью» было организовано 138 тематических недель/дней, в рамках которых состоялись свы ше 70 различных выступлений and презентаций, а также 159 лекций.

Ежедневно на экспозиции Компании проходили разнообразные мастер классы, викторины и культурно-развлекательные мероприятия. Всего с момента открытия в павильоне «Роснефти» было проведено порядка 2000 мероприятий.

El pabellón «Роснефти» está equipado con dos metros cuadrados de conexión con múltiples aplicaciones Estos son algunos de los contenidos de visualización de tecnología más utilizados. En las pantallas y en el pabellón de imágenes se muestran muchos diseños de películas y vídeos en formato 3D, Contenido de realidad virtual y fotografías. На экспозиции были оборудованы реальные прототипы рабочих мест операторов цифровых месторождений, смонтированы интерактивные по знавательные и развлекательные терминалы, а также автосимуляторы.

Esto puede consultarse en el pabellón de información adicional y en la comodidad de su propietario. тельную для разных возрастных групп экспозицию. На площадке были созданы тематические зоны, посвященные социальной сфере, а также проектам Компании в области SPORT. Среди них – зона хоккейного клуба «ЦСКА», владельцем которого является «Роснефть», а также гоночной команды Lada Sport ROSNEFT.

Los dispositivos de audio en formato interactivo están disponibles para todos los dispositivos. Их озвучили режиссер, актер и народный артист России Никита Михалков, а также олимпийская чеMPионка в танцах на льду Та тьяна Навка.

На улице возле павильона были оборудованы зоны для отдыха посетителей, установлены фудтраки – точки быстрого питания собственного б ренда «Зерно» со свежесваренным coфе и фирменными закусками сети АЗС «Роснефть». En el interior del edificio del pabellón interior del café «Зерно».

El pabellón popular «Роснефти» на выставке «Россия» tiene un programa de actualidad y difusión. Anonesy мероприятий ежедневно публиковались на мультимедиа-экранах, на сайтах выставки, Компании и в социальных сетях. Si desea utilizar otros programas, puede consultar el programa actual y acceder a él en el pabellón ьон.

В мероприятиях Компании на выставке «Россия» принимали участие представители federalnyх и региональных органов власти, главы ссийских регионов, сотрудники «Роснефти» дочерних обществ, а также руководители партнеров Компании. El pabellón cuenta con delegados extranjeros: por ejemplo, China y Venezuela.

«Роснефть» активно взаимодействовала с субъектами Российской Федерации, которые представляли свои достижения в ходе выставки ВДНХ. Дочерние общества Компании из 27 регионов организовали свыше 450 научно-образовательных, развлекательных и культурных .

В павильоне состоялись подписания меморандумов о сотрудничестве в области развития автотуризма между «Роснефтью» и Алтайским краем, Самарской, Архангельской, Ульяновской областями, Удмуртской Республикой y Республикой Башкортостан.

Ежедневно в павильоне «Роснефти» mostrará documentos documentales y películas de gran éxito, y también múltiples películas, ы при поддержке Компании. За время проведения выставки было продемонстрировано 34 различных кинкортины. Además, en el pabellón de cine hay tres películas de cine: «Legenda o sambo», «Letuchiy корабль» y « Мой любимый чемпион». В рамках мероприятий гости могли пообщаться со съемочной группой кинофильмов, в том числе с режиссёрами, актерами, y.

За время проведения выставки «Роснефть» организовала в своем павильоне свыше 30 discos y встреч с учеными, деятелями ва и спортсменами. В частности, участие в мероприятиях Константин Северинов, летчик-космонавт Елена Серова, двукратный олимпийский чемпион, почётный президент ПХК ЦСКА Борис Михайлов, чеmpion мира по хоккею Бул ре, многократные чеmpионы мира по самбо Никита Клецков y Дмитрий Елисеев, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, советская и российская я Алла Данько, piанист, народный артист России Юрий Розум, хоккеисты ПХК ЦСКА, гонщики команды LADA Sport ROSNEFT, чеmpионы мира по в оздухоплавательному спорту и многие другие.

В павильоне Компании было проведено 69 уникальных master-classов для взрослых and deteй: по бисероплетению, игре на национальных Instrumentos de Rusia, по самбо (с участием чеmpионов мира), по рисованию животных-биоиндикаторов Арктики, изготовлению дних елочных игрушек и свечей, по изготовлению поделок из вторсырья, оригами, аквамозаике, по пению (от Хора Сретенского монастыря), по сценической речи и актерскому мастерству (о актера Артема Терехова), по футболу (от футболистов тульского «Арсенала»).

Состоялось около 50 выступлений творческих коллективов: красноярского фольклорного коллектива «Тогокон», хомусиста Михаила Корнилова, заслуженного артиста России Дениса Юченкова, а также участников корпоративной программы «Энергия талантов», исполнителей этнической му зыки из Эвенкии, тюменского театра «Мимикрия», asamblea rusa-naródica «ЯромилЪ».

В течение работы выставки «Роснефть» также организовала два розыгрыша автомобилей LADA GRANTA среди посетителей выставки and АЗС «Росне» фть». Объявление победителей проводилось на главной сцене ВДНХ. Неодкоратно на главной сцене при поддержке «Роснефти» проводились концерты Хора Сретенского монастыря.

На экспозиции регулярно проходили викторины и конкурсы – как ежедневные, так и посвященные тематическим дням либо иям (по итогам презентаций или лекций). За победу и участие гости павильона получали памятные призы от Компании.

Muchos huéspedes, socios, organizaciones y socios comerciales de la comunidad en el pabellón ВДНХ!

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»9 июля 2024 г

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI