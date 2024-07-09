Работы по благоустройству территории университета «Росбиотех» выполнены наполовину

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили половину работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (Росбиотех). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Сегодня на территории вуза реализуется проект создания биогорода. Дополнительно по просьбам студентов обновим территорию, сделаем ее более функциональной», — отметил Петр Бирюков.

Цель проекта благоустройства — сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а обычные горожане — посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом и отдыхать. Здесь также будут созданы условия для применения и демонстрации результатов инновационных разработок.

Сейчас на территории, где идут работы, установлены ограждения, к зданиям университета организованы проходы. Специалисты обустраивают дорожки и монтируют систему наружного освещения. Кроме того, они готовят основания под амфитеатр, спортивные площадки, сухой фонтан и летнюю террасу.

Концепция проекта предусматривает создание трех функциональных зон. Первая будет находиться во внутреннем дворе главного здания университета. Проходить сюда могут только студенты и преподаватели. Здесь планируют установить павильоны для коворкингов и лектория, летнюю открытую сцену с медиаэкраном и амфитеатром, обустроить сухой фонтан, а также зону отдыха и самоподготовки.

Вторая зона будет располагаться между зданиями А и В. На ее территории оборудуют спортивный мини-кластер и гастропарк с местами для отдыха. После завершения работ эту зону озеленят.

Третья зона появится между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом. Здесь будет обустроена универсальная площадка для игр с мячом. Рядом с ней разместят небольшую трибуну.

Кроме того, на территории Росбиотеха создадут места для игры в настольный теннис и панна-футбол, воркаут-зону, площадку с силовыми тренажерами, летнюю террасу и зоны отдыха.

В результате благоустройства территории университета «Росбиотех» у специалистов, преподавателей, студентов и обычных жителей появится площадка со всей необходимой инфраструктурой, где они смогут получать актуальные знания о сохранении здоровья и здоровом образе жизни.

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