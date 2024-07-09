Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Complejos especializados en el campo de la tecnología biológica en el territorio de Rusia верситета (Росбиотех). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Petr Бирюков.

«В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научны х разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Сегодня на территории вуза реализуется проект создания biogorodа. Cuando los estudiantes disfrutan de un territorio exclusivo, existe una función funcional», — otmétil Petr Birюkov.

Цель проекта благоустройства — сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные обучения, а обычные горожане — посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься портом и отдыхать. Esto se debe a que se utilizan métodos de demostración y resultados innovadores.

Seleccione territorios, robots de personas, organizaciones instaladas y programas de organizaciones universitarias. Los especialistas controlan las habitaciones y el sistema de montaje de un sistema de vigilancia normal. Además, podrá disfrutar de un gimnasio, piscinas deportivas, fuentes y terrazas.

El proyecto de consejo está previsto para tres zonas funcionales. Первая будет находиться во внутреннем дворе главного здания университета. Проходить сюда могут только студенты и преподаватели. Si planifica la instalación de pabellones de cocina y de lectura, deje que el aparato se ajuste a sus necesidades con un medicamento y un amfitrio. ить сухой фонтан, а также зону отдыха и самоподготовки.

Вторая зона будет располагаться между зданиями А и В. No hay territorios donde haya mini-clasters deportivos ni parques gastronómicos con lugares donde alojarse. Después de eliminar el problema, este es el motivo.

Третья зона появится между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым DOMом. Здесь будет обустроена универсальная площадка для игр с мячом. Рядом с ней разместят небольшую трибуну.

Кроме того, на территории Росбиотеха создадут места для игры в настольный теннис и панна-футбол, воркаут-зону, площадку с sil овыми тренажерами, летнюю терасу и зоны отдыха.

В результате благоустройства территории университета «Росбиотех» у especialistas, prepodavates, estudiantes y обычных жителей появится площадка со всей необходимой инфраструктурой, где они смогут получать актуальные знания о сохранении здоровья бразе жизни.

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