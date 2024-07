Прошло пятое заседание российско-китайской межправительственной комиссии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев и Заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин провели пятое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики.

«Мы живём и работаем в весьма непростое время – время геополитической нестабильности, масштабного перестроения мира. Страны, которые десятилетиями навязывали свою волю другим государствам, пытаются сохранить своё положение, оказывая давление на другие страны мира, пытаясь остановить их экономическое развитие. Эти попытки не увенчались и не увенчаются успехом. Экономика России в 2023 году выросла на 3,6%. А в I квартале текущего года – на 5,4%. Стремительно растёт экономика Китая. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться. Наша встреча проходит после государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в дружественный Китай. Президент России также посетил Северо-Восток Китая, а именно Харбин, где принял участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО. Уверены в том, что сохранение и развитие проверенных временем дружеских связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой является необходимым условием поддержания стабильности в мире. При этом только устойчивость мира, сохранение доверия между странами создают условия для благополучия и безопасности людей», – открыл заседание Юрий Трутнев.

«В этом году мы отмечаем 75-летие со дня установления дипломатических отношений Китая и России. В мае наши лидеры встретились в Пекине. В ходе встречи они наметили новые планы для развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Достигли ряда важных договорённостей по практическому сотрудничеству. Наши лидеры прослушали наши доклады по развитию китайско-российского сотрудничества по Дальнему Востоку и Северо-Востоку. Президент Путин лично присутствовал на Китайско-Российском ЭКСПО и выступил с речью. Это даёт новые ориентиры и новые импульсы для строительства сотрудничества по Дальнему Востоку России и Северо-Востоку Китая. На прошлой неделе наши лидеры ещё раз встретились в Казахстане, обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам. Сегодня мы проводим пятое заседание межправкомиссии, чтобы реализовать договорённости между нашими лидерами, а также подготовиться к предстоящей 29-й регулярной встрече глав Правительств, чтобы достичь больших результатов практического сотрудничества между нашими странами», – отметил Чжан Гоцин.

Рассматривались вопросы сотрудничества Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Как отметил российский вице-премьер, Китай является основным экономическим партнёром России на Дальнем Востоке. За 10 лет товарооборот Дальнего Востока России с Китайской Народной Республикой удвоился и в 2023 году достиг 2 трлн рублей. Существенно вырос объём грузовых перевозок. Только в 2023 году сухопутные пункты пропуска на границе с КНР нарастили грузооборот на 35% (с 29,9 млн до 40,4 млн т), что предъявляет новые требования к транспортной и логистической инфраструктуре. В 2022 году Амурскую и Еврейскую автономную области соединили с провинцией Хэйлунцзян два новых моста: Благовещенск – Хэйхэ и Нижнеленинское – Тунцзян. За 2023 год по ним перевезено 3,8 млн т грузов. При этом возможности значительно выше. С российской стороны ведётся развитие примостовых территорий.

«После нашей предыдущей встречи благодаря совместным усилиям сотрудничества в рамках Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России, преодолев множество негативных факторов влияния, внешних факторов, мы добились большого прогресса», – сказал Чжан Гоцин.

В рамках преференциальных режимов Дальнего Востока с участием китайского капитала реализуется 51 инвестиционный проект с общим объёмом инвестиций 817 млрд рублей. В том числе это проект строительства Амурского газохимического комплекса с объёмом инвестиций более 700 млрд рублей и ряд других крупных проектов. «Дорабатываем новую оболочку – международную территорию опережающего развития. Надеемся, до конца этого года законодательно этот механизм будет принят. Он должен создать максимально комфортные условия для зарубежного инвестора. Готовы выслушать предложения китайской стороны, чтобы сделать эту оболочку лучше», – сказал Юрий Трутнев.

Обсуждалось сотрудничество в рамках развития Северного морского пути. Правительством России проводится большая работа по развитию и увеличению грузопотока Северного морского пути. В 2023 году компании из Китайской Народной Республики совершили первые восемь рейсов по СМП. «Благодарны коллегам за выбор нашего северного маршрута и рассчитываем на дальнейшее развитие этого сотрудничества. Верим, что с учётом всех прилагаемых усилий через несколько лет Северный морской путь станет востребованным и надёжным транспортным коридором из Европы в Азию. Приглашаем также к совместной работе по развитию и устройству Северного морского пути, строительству торгового флота ледового класса, страхованию судов и грузов, перемещающихся по СМП», – предложил китайской стороне Юрий Трутнев.

Российская сторона видит большие перспективы в организации совместных проектов в сфере туризма. Возобновление прямого авиасообщения между городами Дальнего Востока и Китая и возвращение безвизового режима для групповых туристических поездок между двумя странами ещё раз показало заинтересованность граждан Китайской Народной Республики в посещении восточных регионов России. Из 107 тысяч туристов, которые посетили Россию по этой программе, 70% выбрали Дальний Восток. «У нас есть уже готовые инвестиционные предложения на Камчатке, в Приморском крае, Сахалинской области и на Курилах. Готовы направить их в адрес китайской стороны», – заметил Юрий Трутнев.

Акцент был сделан на совместном развитии острова Большой Уссурийский. В ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в Китай была подписана единая концепция развития острова. «В соответствии с концепцией будет построен грузо-пассажирский трансграничный переход. На острове возникнут центр международного сотрудничества и туристическая инфраструктура. Рассчитываем, что к 2030 году грузооборот через остров достигнет 1,3 млн т, пассажиропоток – 1,4 миллиона человек», – пояснил Юрий Трутнев.

Активно развивается сотрудничество в сельском хозяйстве. По словам Чжан Гоцина, в 2023 году товарооборот сельхозпродукции между Китаем и Россией вырос на 33% и составил более 11 млрд долларов США. В прошлом году Китай импортировал с Дальнего Востока 1,29 млн т морепродуктов. Импорт вырос на 36%. Что, по мнению Чжан Гоцина, является историческим максимумом.

Юрий Трутнев пригласил китайских коллег принять участие в IX Восточном экономическом форуме. «Данное мероприятие неизменно является важной площадкой для развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай традиционно является одним из главных гостей Восточного экономического форума», – сказал он.

Завершая своё выступление, Чжан Гоцин отметил, что на фоне возрастающих рисков и вызовов достигнуть таких результатов сотрудничества Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России было непросто. «Наши компетентные органы, регионы и предприятия проделали огромный объём работы, что мы очень высоко оцениваем и благодарим», – сказал он.

«Происходящие в мире события внесли значительные коррективы в жизнь граждан и экономическое развитие наших стран. Уверен, усиление сотрудничества и взаимной поддержки позволит нам пройти через все испытания и укрепить многолетние партнёрские отношения России и Китая. Приглашаем наших китайских партнёров принять участие как в строительстве объектов, так и в развитии обозначенных направлений», – отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Подводя итоги заседания, Юрий Трутнев заметил, что в сегодняшних условиях многие традиционные экономические связи требуют модернизации. «На Дальнем Востоке Китай был и будет основным внешнеэкономическим партнёром. Уверен, сохранение дружбы и взаимной поддержки, расширение всесторонних контактов между Россией и Китаем не только отвечают интересам двух стран, но и создают основу для будущей трансформации глобальных международных отношений», – подытожил он.

