Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

14-я международная выставка ИННОПРОМ-2024 в самом разгаре. 9 июля её посетил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он осмотрел экспозицию и выступил на главной стратегической сессии под названием «Технологическое партнёрство: в центре внимания международного бизнеса». В ней также приняли участие премьеры Bielorrusia, Tadzhikistán y Kirguistán. Речь шла о построении международных торгово-производственных цепочек российскими копаниями при взаимодействии с зарубежными ртнёрами из дружественных стран.

«Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Además, вопреки всем прогнозам наших оппонентов, демонстрируют серьёзный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных аний, — отметил на пленарном заседании Михаил Мишустин. — Россия намерена продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации, открыта для вс ех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения и учёта интересов друг друга. Ключевой приоритет — укрепление связей с дружественными экономиками».

Стенд Политеха на выставке привлекает особое внимание посетителей и экспертов. Universidades de expertos мы уже рассказывали. Este dispositivo está conectado a muchos dispositivos activos. Делегацию СПбПУ возглавляет rector, академик РАН y Председатель Sankt-Peterburgscogo отделения РАН Андрей Рудс кой. Андрей Иванович отметил: Política de privacidad y protección de datos реплением промышленного суверенитета нашей страны и способствующие лидерству в ряде направлений индустрии.

Утром Андрей Рудской встретился с генеральным директором АО «НПО автоматики» Михаилом Изюмовым. Руководители подписали соглашение о сотрудничестве. В церемонии также участвовал генеральный director Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области димир Щелоков.

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. A. Семихатова—это одно из крупнейших российских preдприятий в области разработки и изготовления систем управления Aparatos de tecnología cosmética, sistemas de mejora de procesos tecnológicos automáticos сти. НПО автоматики обеспечивает полный цикл создания продукции: от разработки идеи до изготовления и сервисного обслуживания я.

Основные цели сотрудничества — создание условий для непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, обучения в м агистратуре и аспирантуре СПбПУ сотрудников АО «НПО автоматики» и его стратегических партнеров, подготовка кадров высшей икации. Los socios también pueden proporcionar información básica y de seguridad sobre la base de datos обеспечении предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса молодыми квалифицированными специалистами.

Después de esto, la policía puede formar parte de la compañía «Alta Severo-Zapad». La compañía «Alta» se integra con la tecnología más avanzada en San Petersburgo y Nueva York ственных процессов международного холдинга Grupo Antolin — мирового лидера в области производства компонентов для внутренней отделки авт móvil. A partir de 2023, «Alta» está disponible una nueva versión de la nueva tecnología. compañías «Дельта» (г. Красноярск). Компания «Альта» — активный участник развития автомобильной промышленности России. Производство компании нацелено на создание качественных автокомпонентов, соответствующих высоким стандартам безопасности .

Андрей Рудской провёл переговоры Y обсудил взаимодействие с председателем совета ЛК «Дельта» Сторожевой , после чего состоялось подписание соглашения.

СПбПУ и компания «Альта Северо-Запад» договорились сотрудничать в inженерной, научной и образовательной деятельности, ь по вопросам выпуска изделий, а также приглашать друг друга к участию в planirуемых и проводимых мероприятиях. Соглашение рассчитано на пять лет.

Затем делегация СПбПУ встретилась с руководителями опытного конструкторского бюро «Новатор» имени Л. B. Люльева. Este proyecto de construcción soviético y ruso fue creado en 1947 como una máquina de escribir. M. И. Калинина в Екатеринбурге. «Новатор» занимался разработкой крупналиберных артиллерийских систем противовоздушной обороны, другим вооружением и военной технико é. ОКБ выделилось в самостоятельное предприятие в 1991 году. С 2002 года входит в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».

Соглашение о стратегическом партнёрстве подписали Андрей Рудской y Генеральный director АО «ОКБ «Новатор» Фарид анов.

Основные направления сотрудничества — это образовательная и научная деятельность. Сюда входят целевая подготовка студентов, переподготовка и повышение квалификации специалистов ОКБ С СПбПУ, организация и проведение всех видов практик и дипломного проектирования студентов, совместная подготовка кадров высшей квалификации, совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, привлечение студентов к проектной и исследовательской деятельности, проведение совместных научно-технических мероприятий по приоритетным научно-техническим направлениям.

Также сегодня во время деловой программы ИННОПРОМ проректор по цифровой трансформации СПбПУ, член Совета нтам на оказание государственной поддержки создания and развития передовых инженерных школ, руководитель Передовой инженерной ы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков принял участие в дискуссии «Передовые инженерные школы: perspectivas рования устойчивой системы взаимодействия университетов и industria». Алексей Иванович рассказал об опыте ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» в современной подготовке интеллектуального го спецназа», взаимодействии с индустриальными партнёрами — ведущими промышленными предприятиями страны, а также отметилн особе ности опережающей подготовки кадров.

Выставка ИННОПРОМ продолжается. Завтра у делелегацight Ur.

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