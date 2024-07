Около 100 спасателей патрулируют столичные водоемы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Около 100 спасателей непрерывно патрулируют акватории столицы из-за установившейся жары. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, до конца недели в столичном регионе сохранится жаркая погода. Сегодня, например, максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 28–30 градусов Цельсия. В связи с этим в разы увеличивается число отдыхающих у воды. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона взяли под особый контроль все зоны отдыха, ведется непрерывное патрулирование Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного предотвращения возможных происшествий», — отметил Петр Бирюков.

Ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 70 сотрудников спасательной службы. В период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек.

Под постоянным контролем находится Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и городские пруды. Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими и находят детей, оставшихся без присмотра взрослых.

Москвичей просят быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в тех местах, где есть специально оборудованные пляжи, а также не оставлять детей и животных без присмотра.

Сейчас в городе работает 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 станций находится на Москве-реке, две — на Химкинском водохранилище и еще 10 — на внутренних водоемах.

