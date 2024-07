НГУ запустил онлайн-курс о цифровых двойниках совместно с Госкорпорацией «Росатом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новосибирский государственный университет запустил онлайн-курс «Введение в цифровые двойники» на платформе «Открытое образование» совместно с компанией ООО «ДЖЭТ ЛАБ», которая входит в контур Госкорпорации «Росатом». Обучение посвящено современным IT-технологиям, в первую очередь — цифровым двойникам и средствам их разработки. Такие знания будут полезны студентам математических, информационных, инженерных направлений подготовки и всем тем, кто планирует управлять цифровыми продуктами или работает в IT. Онлайн-курс создан для слушателей, которые хотят узнать о цифровых технологиях в промышленности, в том числе и о технологиях умных устройств. Авторами курса стали руководитель проектного офиса «Цифровые двойники» компании ООО «ДЖЭТ ЛАБ» Михаил Трухин, начальник отдела системной разработки ООО «ДЖЭТ ЛАБ» Сергей Багаутдинов и инженер ООО «ДЖЭТ ЛАБ» Иван Стёпин.

Цифровые двойники — это виртуальные модели любых объектов, систем, процессов или людей. Они точно воспроизводят форму и действия оригинала и синхронизированы с ним. Цифровые двойники нужны, чтобы смоделировать, что будет происходить с реальным объектом при разных условиях. Такой подход позволяет сэкономить время и средства, если речь идет о дорогостоящем и сложном оборудовании, а также избежать вреда для людей и окружающей среды.

В этом году в НГУ открыт набор на новую магистерскую программу «Цифровые двойники и научный инжиниринг», реализуемая на Механико-математическом факультете при поддержке Госкорпорации «Росатом». Программа направлена на подготовку специалистов, способных создавать новое инженерное программное обеспечение для построения цифровых двойников сложных технологических процессов и объектов.

— Значимость нового курса заключается в получении самых актуальных знаний от индустриального партнера нашей магистерской программы. Это позволит студентам поработать с «фронтирными» технологиями и программным обеспечением в области цифровых двойников. Технология их построения является сквозной, то есть встречается во многих сферах жизнедеятельности. Цифровые двойники востребованы в энергетике, химических технологиях, авиации, биомедицинских приложениях и многом другом.

В НГУ эти технологии успешно развиваются совместно с индустриальными партнерами нашего вуза. Компании очень заинтересованы в наших будущих выпускниках, которые смогут не просто эксплуатировать отдельные элементы технологии цифровых двойников, но и выступать в качестве архитектора такого программного обеспечения благодаря сильной базовой физико-математической подготовке. Такие компетенции сейчас крайне востребованы на рынке, — отметил руководитель магистерской программы «Цифровые двойники и научный инжиниринг», заведующий Лабораторией прикладных цифровых технологий ММЦ ММФ, д.ф.-м.н. Рустам Мулляджанов.

Онлайн-курс «Введение в цифровые двойники» состоит из двух частей. В первом блоке слушатели узнают о современных IT-трендах, авторы расскажут о таких важных понятиях, как «информационные потоки», «цифровизация промышленности», «индустрия 4.0», «IT-ландшафт предприятия» и многих других. Вторая часть посвящена практической составляющей разработки цифровых двойников, в которой создатели курса разберут конкретные примеры создания моделей с помощью программного обеспечения REPEAT.

