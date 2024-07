На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» расскажут о работе городского хозяйства столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фестиваль городского хозяйства пройдет с 1 августа по 8 сентября в столице в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Для его посетителей комплекс городского хозяйства Москвы подготовил насыщенную программу мастер-классов, шоу, лекций, экскурсий, выставок и другие мероприятия. Гостей ждут на площадке у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции метро «Спортивная».

Гости увидят масштабную выставку интерактивных экспонатов и инсталляций и узнают много интересного о работе коммунальных служб столицы. Например, там можно будет изучить, как устроены инженерные сети и различные объекты городского хозяйства и как они работают. Экспозиция также расскажет, как заботятся о московских домах и дворах, как ухаживают за водоемами и многое другое.

Всех посетителей площадки будет встречать арт-объект «Рукотворный город». Он представляет собой большую руку, символизирующую заботу, с которой коммунальные службы ухаживают за столицей. А еще это эффектная фотозона, где получатся запоминающиеся снимки.

Далее расположат арт-объект в виде гигантских петуний — украшения городских цветников. В темное время суток они будут освещать пространство, а днем создадут тень и послужат отличным фотофоном. Гигантские петуньи окружены «Кристаллами достижений» — этот арт-объект поможет гостям фестиваля узнать больше о работе комплекса городского хозяйства.

Еще один арт-объект — мультимедийный экран в форме лампы накаливания. Это символ света и энергии мегаполиса, ведь надежное энергоснабжение — основа функционирования города.

На противоположном конце площадки — арт-объект «Зеленая тропа» с городскими цветами. Она поможет узнать больше о растениях, в весенне-летний период украшающих городские цветники. А инсталляция в виде столичного пруда в разрезе покажет, какие технические и биологические решения применяются специалистами при реабилитации московских водоемов.

Посетителей фестиваля традиционно ждет выставка спецтехники. В «Лужниках» будет представлено почти 100 единиц машин городских служб и пожарно-спасательного гарнизона. Они предназначены, например, для уборки столичных улиц и укладки асфальта. А еще гости увидят снегоболотоход, пожарно-спасательные мотоциклы, робототехнический комплекс для тушения пожаров, ретроавтомобиль дорожных служб и другую технику.

Кроме того, гости смогут увидеть эффектное экскаватор-шоу. Машинист экскаватора продемонстрирует виртуозное мастерство управления многотонной машиной.

Помимо постоянной экспозиции, посетителей фестиваля ждут тематические дни и множество мастер-классов. Например, столичные спасатели будут учить горожан основам оказания первой помощи и верным действиям при возникновении возгорания.

На фестивале городского хозяйства будет интересно и самым юным посетителям. Для них предусмотрены мастер-классы по лепке, плетению из бисера, декорированию, рисованию, мыловарению и другие.

Кроме того, в «Лужниках» появится специальная зона детства, где можно будет почувствовать себя экскаваторщиком, сев за руль механического аттракциона, вскарабкаться на горку с элементами скалодрома, скатиться с горы современного игрового комплекса, попрыгать на батутах, поиграть в футбол, стритбол, панна-футбол и даже летом покататься на коньках под открытым небом.

