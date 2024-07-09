Марат Хуснуллин: Порядка 10,6 тысячи дольщиков получили выплаты за первое полугодие 2024 года

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С января по июнь текущего года с помощью федеральных механизмов пострадавшим дольщикам выплачены компенсации на общую сумму 41,1 млрд рублей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета ППК «Фонд развития территорий» Марат Хуснуллин.

«Продолжаем работу по исполнению принятых наблюдательным советом Фонда развития территорий решений по защите участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В первом полугодии выплаты получили 10,6 тысячи граждан», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в топ-5 регионов по числу граждан, которым выплатили компенсации за указанный период, вошли Ленинградская и Ульяновская области, Ставропольский, Красноярский края и Московская область. В этих субъектах денежные средства получили 5,6 тысячи человек.

«Всего по решениям наблюдательного совета ФРТ начиная с 2019 года выплаты перечислены 57,2 тысячи человек. Сумма компенсаций составила 168,9 млрд рублей. Всего же компенсации перечислены гражданам в 57 регионах», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Напомним, для помощи дольщикам используют федеральные и региональные механизмы. К первым относят завершение строительства проблемного объекта и выплаты компенсаций участникам долевого строительства по решениям наблюдательного совета ФРТ, ко вторым – привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты и др. Решение о применении того или иного регионального механизма субъект принимает самостоятельно.

Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий или почтовой службой на адрес фонда: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5. Порядок расчёта установлен постановлением Правительства России №1233 от 07.10.2017.

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