Магаданские оладьи и филе по-суздальски: какие национальные блюда научат готовить на фестивале «Вкусы России»

До 14 июля на гастрономическом фестивале «Вкусы России» на ВДНХ проводят мастер-классы и кулинарные шоу для детей и взрослых. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Всего пройдет больше 550 занятий — кулинарных, ремесленных и творческих. Приходите на площадку и попробуйте приготовить блюда по рецептам разных регионов, лимонады из ягод и фруктов, освоить техники ткачества и росписи пряников», — рассказала Наталья Сергунина.

Огурцовый лимонад, рязанский курник и эчпочмаки

На кулинарных мастер-классах научат готовить национальные блюда — магаданские оладьи из курицы и рязанский курник, костромские филе-медальоны с сыром и зеленью и другие угощения.

Так, 10 июля в 17:00 шеф-повара поделятся секретом даттараша из индейки (ингушского жаркого), 11 июля в 17:00 покажут, как печь эчпочмаки (татарские пирожки), а 12 июля в 13:00 приготовят куриные рулеты по-кавказски со сладким перцем и аджикой. 13 июля в 15:00 гости фестиваля испекут дагестанские лепешки чуду с индейкой и зеленью, а 14 июля в 13:00 узнают рецепт ароматного куриного филе по-суздальски.

Кроме того, на фестивале покажут, как готовить напитки. Например, 13 и 14 июля с 13:00 до 20: 45 пройдут экспресс-занятия, участники которых научатся за 15 минут делать освежающий лимонад из ягод, абрикосов или огурцов.

Ткачество и расписные пряники

С 10 по 14 июля с 10:00 до 13:00 гостей ждут мастер-классы по кожаной мозаике и ткачеству. Сделанными вещами можно будет украсить кухню или праздничный стол.

В будни с 10:00 до 19: 45 и в выходные с 10:00 до 20: 45 посетителей приглашают создать тематические образы в студии аквагрима и раскрасить карту страны.

Кроме того, ежедневно с 12:00 до 16:00 для детей проводят занятия по лепке кубанских овощей и фруктов из быстро застывающего пластилина, а на мастер-классах с 16:00 до 22:00 можно придумать дизайн тульских пряников и научиться их расписывать.

Мурманские крабы с земляникой и воронежский стейк с лавандой

На кулинарных шоу шеф-повара покажут процесс создания шедевров из продуктов, привезенных со всей России. Так, 12 июля в 13:00 приготовят традиционное блюдо карачаево-черкесской кухни — бараньи ребра с заправкой из шпината и мяты, а в 17:00 — кварсинскую скумбрию, привезенную из Удмуртии, с соусом из краснодарских лимонов.

13 июля в 13:00 посетители узнают, как делать салат из мурманского краба и земляники, а в 17:00 — воронежский стейк со спаржей и соусом из лаванды. 14 июля в 13:00 повара поделятся рецептом еще одного традиционного блюда — владимирского перепела с салатом из трав, а в 17:00 приготовят свежую форель, доставленную из Адлера, с гарниром из кукурузной каши.

В мастер-классах могут принять участие взрослые и дети с пяти лет в сопровождении старших. Предварительная регистрация не нужна.

Фестиваль «Вкусы России» проходит у арки главного входа ВДНХ с 6 по 14 июля. Здесь открылась ярмарка с фермерскими продуктами более чем из 70 регионов страны, ресторанный дворик, мастерские и монопродуктовые кафе. Гостей ждут музыкальные и танцевальные выступления, шоу и мастер-классы.

