Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Источник: Лайф

В Москве снова прогнозируют довольно нетипичное погодное явление — смерчи. Некоторые эксперты считают, что возникновение таких необычных природных явлений может быть связано со строительством новых жилых комплексов, включающих высотные здания. Так это или нет, Life.ru раскрыла начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ, доцент кафедры государственного и муниципального управления Ирина Милькина.

По ее словам, на сегодняшний день нет однозначного мнения, влияет ли многоэтажная городская застройка на климатические изменения и образование смерчей. Однако влияние строительства на розу ветров и температуру воздуха неоспоримо.

«Известно, что направление ветра в городе отличается от естественной розы ветров. А температура в центре может отличаться на 4-6 градусов от температуры на окраине города. Строительство районов в форме параллелепипеда может создавать области, в которых происходит сильное вихревое движение. Думаю, что многие замечали, что во дворах в форме колодцев, окруженных высокими домами, гуляет сильный ветер, иногда почти сбивающий с ног», — подчеркнула Ирина Милькина

Начальник проектно-учебной лаборатории городского развития ГУУ, доцент кафедры государственного и муниципального управления

Кроме того, в сильную жару асфальтовое покрытие двора раскаляется, тем самым образуя дополнительные теплые потоки воздуха. В Москве и в других городах, например, в жаркие дни для снижения температуры у поверхности земли проводится аэрация проезжей части.

Специалисты-физики считают, что для образования смерча необходимо несколько условий: теплый влажный воздух в нижних слоях атмосферы, перепады скорости ветра на разных высотах и поднятие теплого воздуха вверх. Получается, что плотная городская застройка «выполняет» несколько условий возникновения смерчей, отмечает Милькина.

Для снижения вихревых потоков и во избежание образования смерчей при проектировании и строительстве многоэтажных зданий следует учитывать существующую розу ветров, проводить испытания моделей. Нарисованное на бумаге или макет здания может выглядеть очень привлекательно, но неизвестно, как будут вести себя воздушные потоки, на пути которых оно окажется.

Существуют специальные ландшафтные аэродинамические трубы для проведения испытаний моделей зданий, но в силу высокой стоимости такого процесса, сейчас часто прибегают к компьютерному моделированию, рассказала эксперт. Также нужно учитывать уже существующую застройку, чтобы строительство новых зданий не ухудшило ветровую обстановку и не стало причиной задержки воздушных потоков.

Хорошим экраном являются деревья и кустарники, создающие дополнительную защиту от сильных порывов ветра. Но за состоянием деревьев надо следить, поскольку старые деревья могут ломаться при сильных ветрах, подчеркнула собеседница Life.ru.

«Стоит отметить, что мы не исключаем влияния глобального потепления и прочих экологических факторов на увеличение числа смерчей, однако и про человеческий фактор забывать также не стоит», — заключила эксперт.

Напомним, 20 июня Москву накрыл мегаливень, жертвами стихии стали два человека, более десяти пострадали. В этот день синоптики обещали даже смерчи. И в Подмосковье действительно заметили что-то похожее на вихри. Сегодня, 5 июля, в столице также объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся грозой, оно будет действовать до полуночи, и тоже не исключают образование смерчей.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Лайф В Москве снова прогнозируют довольно нетипичное погодное явление — смерчи. Некоторые эксперты считают, что возникновение таких необычных природных явлений может быть связано со строительством новых жилых комплексов,… ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Сми-о-нас-46-1.png” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%84-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8b/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI