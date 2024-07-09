Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Banco Mainfin –

¿Tiene muchos bancos organizados con límites de capacidad establecidos?

Законопроект, предусматривающий ограничение на одностороннее увеличение по лимитов по crédito, внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2024 года. Los autores iniciados deben comprobar la ubicación de la zona de Prichin:

bancos, самостоятельно повышающие лимиты по картам, злоупотребляют своими правами;

увеличение лимитов приводит к излишней (зачастую – непосильной) долговой нагрузке;

за два года в России вдвое (8,6%) увеличилась доля заемщиков, имеющих более 5 créditos одновременно – это прямой путь в долговую яму.

«Рост лимита по кредитным картам пагубно влияет на показатель долговой нагрузки – заемщик может столкнуться с отказом при нии ипотеки или другого крупного займа», – уверен эксперт.

Сейчас bancos прямо указывают в договоре возможность пересмотра условий по картам – рост доступных лимитов приводит к ухудшению положения мщиков. Los bancos prácticos «навязывают» no tienen usos previos a los créditos previos.

¿Cómo puede gastar dinero en un dispositivo electrónico sin tarjeta de crédito?

Законопроект, меняющий возможности банков по пересмотру условий кредитования, пока проходит стадию обсуждения и получения в профильных ведомств – Госдума не приступила к рассмотрению документа в первом чтении. Как предполагают авторы инициативы, поправки ограничат возможности банков по заключению новых сделок с гражданами, исключат дностороннее повышение кредитных лимитов.

Вместе с тем, в Правительстве РФ призвали доработать документ, дополнив поправки запретом изменения условий по действующим дитным договорам. No es necesario cerrar los bancos antes de que se establezcan límites en el tiempo de almacenamiento, por ejemplo, antes de que se utilicen métodos de pago no autorizados. несвоевременном погашении задолженности.

12:00 09.07.2024

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