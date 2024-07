Дмитрий Чернышенко: За три года количество путешествующих по программе «Студтуризм» увеличилось в 12 раз

Source: MIL-OSI Russian Language News

В России стартовал четвёртый сезон программы «Студтуризм», запущенной по инициативе Президента России Владимира Путина. Этим летом у студентов и молодых специалистов будет возможность отправиться в путешествие в 115 городов в 83 регионах России, а также побывать в 21 городе стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

В этом году участники программы смогут, например, посетить уникальные объекты научной инфраструктуры или выбрать промышленные маршруты, разработанные совместно с индустриальными партнёрами программы.

«Количество участников программы “Студтуризм„ постоянно растёт: за три года число путешественников увеличилось в 12 раз, а в проекте участвуют уже 83 региона России. Она не только способствует развитию туризма, но и повышает интерес к науке, формирует чувство патриотизма и гордости за свою страну. Студенты, аспиранты и начинающие специалисты изучают культурное и научное наследие регионов, расширяют кругозор, обмениваются накопленным опытом – всё это соответствует поставленной Президентом Владимиром Путиным цели по увеличению к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание», – сказал Дмитрий Чернышенко.

В 2023 году в программе «Студтуризм» приняли участие более 500 иностранцев – из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Китая. В этом году с достопримечательностями российских регионов познакомятся 1,5 тысячи иностранных студентов.

По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, ежегодно увеличивается число университетов – участников программы, растёт перечень увлекательных маршрутов.

«В этом году благодаря программе “Студтуризм„ ребята смогут побывать на экскурсиях в лабораториях и обсерваториях, посетить мастер-классы, пообщаться с учёными, а возможно, и договориться о совместной работе. Сейчас для путешественников доступны более 180 объектов научной инфраструктуры университетов-партнёров. Также в этом году маршруты научно-популярного туризма дополнят промышленные и военно-патриотические направления при содействии партнёров программы. Свои студенческие городки для проживания путешественникам предоставят более 220 вузов», – подчеркнул министр.

Программа «Студтуризм» становится уникальной площадкой для развития профессиональных компетенций в области молодёжного туризма среди учащихся вузов. В 2024 году в каждом федеральном округе России пройдут образовательные форумы «Студтуризм-2024» в формате акселерационных образовательных программ.

Самыми популярными направлениями в прошлом году у российских студентов стали Калининград, Ставрополь, Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Тверь и Самара. Наибольший интерес вызвали такие объекты инфраструктуры, как Ботанический сад Самарского университета, лаборатория «Механика градиентных наноматериалов имени А.П.Жиляева» в Магнитогорске, медицинский центр «Авиценна» в Уфе, космодром Восточный и его лаборатории в Благовещенске, Музей Мирового океана, научно-исследовательское судно «Витязь» и лаборатории Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Иностранные студенты для путешествий чаще всего выбирали Калининград, Ханты-Мансийск, Астрахань, Воронеж, Кострому, Новосибирск и Краснодар. Среди достопримечательностей иностранцев особенно интересовали лаборатория Субтропического научного центра РАН и Инновационный научно-технологический центр «Сириус» в Сочи, ботанический сад «Дерево дружбы», Кавказский биосферный заповедник с редкими видами животных, Байкальская астрофизическая обсерватория Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), Геофизическая обсерватория ИСЗФ (Иркутск), Биостанция Ивана Павлова (Санкт-Петербург), Центр истории камнерезного дела (Екатеринбург).

Принять участие в программе «Студтуризм» могут студенты всех форм обучения, молодые учёные, аспиранты и ординаторы от 18 до 35 лет, участвующие в научно-исследовательской деятельности. Для того чтобы отправиться в путешествие, необходимо выбрать регион, университет, заполнить заявку на платформе студтуризм.рф и получить положительный ответ от принимающей образовательной организации.

