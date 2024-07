Дмитрий Григоренко: В 10 регионах России запущены электробусы отечественного производства

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 10 регионах России запущены электробусы российского производства в рамках федеральной программы обновления городского электротранспорта. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2024».

Вице-премьер отметил, что новый подвижной состав вышел на маршруты не только в региональных центрах, но и в небольших городах, например в Волгодонске, Таганроге и Энгельсе.

На сегодняшний день в регионы поставлено 267 электробусов. Это 93% от общего объёма, запланированного программой.

Дмитрий Григоренко также сообщил, что в регионы поставлено 177 современных низкопольных трамваев. В Нижегородской, Курской, Липецкой областях и Пермском крае первые трамваи уже перевозят пассажиров.

Запланированный программой объём поставок выполнен в Липецкой и Саратовской областях, а в Пермский край новый подвижной состав прибыл с опережением графика.

В 2024 году планируется поставка двух- и трёхсекционных трамваев. Их запустят в Саратовской и Волгоградской областях. Такие трамваи вмещают до 247 пассажиров. Это почти в два раза больше, чем обычный, односекционный трамвай.

Вице-премьер подчеркнул, что современные трамваи и электробусы оснащены высокотехнологичными системами управления, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками, информационными экранами и валидаторами.

Новый подвижной состав курсирует по реконструированным в рамках программы трамвайным путям. На сегодняшний день обновлено свыше 98 км.

В строительстве трамвайных путей используются бесшовные рельсы и технологии, снижающие звук и вибрацию. Таким образом, запущенные по обновлённым линиям трамваи по уровню шума теперь сравнимы с современным электробусом.

Во всех регионах установлены единые стандарты качества проводимых работ: строительный контроль всех участков реконструкции и строительства ведёт федеральное учреждение «РосдорНИИ».

«Электробусы вышли на маршруты в 10 регионах России, и это важная точка в проекте. Но мы не просто выпускаем новый транспорт, а выстраиваем эффективную систему управления им. Для этого внедряем цифровую платформу, которая позволяет контролировать весь процесс перевозки. В 4 регионах такая платформа уже полностью реализована, ещё в 6 – находится в высокой степени готовности», – сказал Дмитрий Григоренко.

Цифровая платформа по управлению общественным транспортом состоит из восьми модулей, выполняющих различные функции – от информирования пассажиров до умных светофоров, которые позволяют оптимизировать движение на дороге и повышают пропускную способность общественного транспорта.

Комплексная программа обновления городского электротранспорта рассчитана до 2028 года и реализуется в ряде крупных регионов России, в том числе в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также Краснодарском и Пермском краях.

Финансирование программы осуществляется за счёт средств федерального и региональных бюджетов, кредитов «ВЭБ.РФ» и частных инвестиций.

