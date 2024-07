ГУУ и ГУАП обсудили возможности сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проректор ГУУ Мария Карелина и научный сотрудник Центра управления инжиниринговыми проектами Дмитрий Рыбаков посетили с рабочим визитом Государственный университет аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге (ГУАП).

ГУАП на встрече представляли проректор по образовательным технологиям и инновационной деятельности Сергей Солёный и директор Института аэрокосмических приборов и систем Николай Майоров.

Стороны обсудили сотрудничество двух университетов в научной и образовательной сфере по направлениям, связанным с разработкой, организацией производства, эксплуатацией и применением беспилотных систем. Были определены возможности взаимного участия студентов в деятельности студенческих конструкторских бюро и сетевых лабораторий обоих университетов, намечены направления взаимодействия в области развития систем и технологий искусственного интеллекта.

Также состоялась встреча с ректором ГУАП Юлией Антохиной, которая подтвердила заинтересованность во взаимодействии ГУАП и ГУУ в создании научных коллабораций для выполнения масштабных проектов.

Продолжением работы станет совместная практическая проработка намеченных подходов к проектам в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024», начавшегося на Сахалине 8 июля 2024 года.

