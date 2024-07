ГУУ и ГУАП обсудили возможности сотрудничества

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Стороны обсудили сотрудничество двух университетов в научной and образовательной сфере по направлениям, связанным с разработкой, организа цией производства, эксплуатацией и применением беспилотных систем. Были определены возможности взаимного участия студентов в деятельности студенческих конструкторских бюро и сетевых лабораторий их университетов, намечены направления взаимодействия в области развития систем и технологий искусственного интеллекта.

Проректор ГУУ Мария Карелина and научный сотрудник Центра управления инжиниринговыми проектами Дмитрий Рыбаков посетили с раб очим визитом Государственный университет аэрокосмического приборостроения в Sankt-Peterburge (ГУАП).