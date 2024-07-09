Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –
Проректор ГУУ Мария Карелина and научный сотрудник Центра управления инжиниринговыми проектами Дмитрий Рыбаков посетили с раб очим визитом Государственный университет аэрокосмического приборостроения в Sankt-Peterburge (ГУАП).
ГУАП на встрече представляли поректор по образовательным технологиям и иновационной деятельности Сергей Солёный и директор И нститута аэрокосмических приборов и систем Николай Майоров.
Стороны обсудили сотрудничество двух университетов в научной and образовательной сфере по направлениям, связанным с разработкой, организа цией производства, эксплуатацией и применением беспилотных систем. Были определены возможности взаимного участия студентов в деятельности студенческих конструкторских бюро и сетевых лабораторий их университетов, намечены направления взаимодействия в области развития систем и технологий искусственного интеллекта.
Также состоялась встреча с ректором ГУАП Юлией Антохиной, которая подтвердила заинтересованность во взаимодействии и ГУУ в создании научных колабораций для выполнения масштабных проектов.
Продолжением работы станет совместная практическая проработка намеченных подходов к проектам в рамках проектно-образовательного интенсива « Архипелаг-2024», lanzado en Sahaline el 8 de junio de 2024.
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Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 9.07.2024
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