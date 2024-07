Город опубликовал 32 проекта комплексного развития территорий с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

С января по июнь этого года город опубликовал на портале mos.ru 32 проекта решений о редевелопменте участков общей площадью более 184 гектаров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В первом полугодии город проработал и опубликовал 32 проекта комплексного развития территорий, площадки находятся в 10 столичных округах. На участках запланировано строительство свыше 4,1 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате реализации проектов будет создано более 53 тысяч рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в один триллион рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 19,8 миллиарда рублей», — рассказал Максим Гаман.

Провести редевелопмент участков могут правообладатели земли и недвижимости, назначенный городом оператор или инвестор, привлеченный по результатам торгов. В последних двух случаях правообладатели получат компенсацию в размере рыночной стоимости участка и находящихся на нем зданий.

По опубликованным проектам предусмотрено строительство современных городских кварталов. В них появится более двух миллионов квадратных метров жилья, в том числе свыше 540 тысяч квадратных метров для целей программы реновации и других нужд города. Кроме того, на участках планируют возвести общественно-деловые и промышленные объекты общей площадью более двух миллионов квадратных метров. Здесь появятся школы и детские сады, медицинские учреждения, спортивные центры, офисы, производства, технопарки и другая нужная горожанам недвижимость. Каждый проект комплексного развития территорий (КРТ) прорабатывают с учетом потребностей районов.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

