Город выставил на торги два нежилых здания в районах Нагорный и Гольяново общей площадью около 400 квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город выставляет на аукционы как небольшие коммерческие помещения, подходящие для мастерской или кофейни, так и более крупные объекты, в которых можно открыть торговый центр или представительство компании. Сейчас на торгах доступно два здания: одно площадью 38,8 квадратного метра, а другое — 348,8 квадратного метра. Приобрести их смогут все желающие», — рассказал Максим Гаман.

Первое здание площадью 38,8 квадратного метра расположено по адресу: 1-й Иртышский проезд, дом 6, строение 7. Оно находится недалеко от Щелковского шоссе. Здесь можно организовать, например, шиномонтажный сервис.

Второй объект — отдельно стоящее здание площадью 348,8 квадратного метра — находится в 500 метрах от станции метро «Нагорная» по адресу: Электролитный проезд, дом 1, корпус 5. Он подойдет для открытия магазина или центра бытовых услуг.

«Прием заявок от потенциальных покупателей, в зависимости от объекта, завершится 12 или 22 июля. Торги состоятся 24 июля и 1 августа. Для участия в аукционе нужно зарегистрироваться на площадке “Росэлторг”, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20 процентов от начальной стоимости лота и подать заявку», — добавил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Здания находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом (ЦУГИ). Подробнее ознакомиться с выставленными столицей объектами, лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на сайте ГУП «ЦУГИ» в разделе «Коммерческая недвижимость» или на инвестиционном портале Москвы.

Сервис на протяжении 10 лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах, в том числе для промышленных предприятий.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что коммерческая недвижимость, выставляемая на торги городом, пользуется большим спросом у представителей бизнеса и физических лиц. Покупка помещений позволяет им открывать кафе, магазины, выставочные залы, офисы и другие объекты. Благодаря этому в столице создают новые рабочие места и развивается инфраструктура.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.

